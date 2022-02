Luis García Plaza y Manuel Pellegrini han analizado en rueda de prensa la victoria del conjunto verdiblanco por 2 goles a 1. El técnico del conjunto balear ha lamentado la grave lesión de Ruiz de Galarreta. Pellegrini ha afirmado que el triunfo de su equipo tiene un mérito excepcional tras el desgaste físico que han sufrido del viaje a San Petersburgo.

El entrenador madrileño se ha mostrado muy orgulloso por la actitud de sus pupilos: “Creo que en la primera parte ellos han estado mejor que nosotros, muy precisos. La verdad es que son muy buenos, por eso van terceros y siguen vivos en Copa del Rey y Europa League. En la segunda mitad creo que lo justo hubiera sido el empate. Se ha ido a por el partido con personalidad, tranquilidad y siendo competitivos. El penalty para mí lo es, pero estoy muy triste por lo de Galarreta porque pinta muy mal la rodilla. No he visto si puede ser roja, pero me cuentan que sí. Es lo peor del partido con diferencia”, ha comentado resignado.

El conjunto balear ha recuperado las sensaciones positivas del inicio liguero. Sus últimos tres encuentros han impulsado al equipo en la competición liguera: “El equipo ha vuelto a coger esa dinámica que queríamos. Después de varios partidos hemos vuelto a competir fuera de casa. Si seguimos así sumaremos muchos puntos. El sábado ante el Valencia necesitamos a nuestra gente, estar todos juntos y pelear hasta el final. Desde aquí les animo a ir al estadio y que estén al nivel que estuvieron en las últimas semanas”.

Sobre el excelente estado de forma de Vedat Muriqi, García Plaza, ha ensalzado su labor en el equipo: “Es un jugador diferente, distinto a lo que teníamos. Todavía nos cuesta tirarle centros laterales porque el estilo con el que jugábamos hasta ahora no se basaba en eso. Me alegro por él”, ha afirmado.

Por parte del técnico del cuadro andaluz, Manuel Pellegrini, ha destacado la dificultad del encuentro por el gran desgaste físico de su plantilla durante las últimas semanas: “Es un triunfo muy importante contra un muy buen equipo que venía de una dinámica positiva. Hicimos unos 45 minutos excelentes donde ellos prácticamente no pasaron por nuestra área. En la segunda mitad han tenido únicamente la ocasión del gol. Se ha defendido muy bien, pero hemos ido perdiendo a nivel físico por la dureza del viaje a Rusia. Estamos en tres competiciones y eso afecta psicológicamente y físicamente. Me gustado mucho la manera en la que hemos ganado esta tarde. No se puede ganar siempre por dos o tres goles”.

Víctor Ruiz realizó una durísima entrada a Galarreta que provocó que el futbolista vasco saliera en camilla. El central catalán solamente vio la cartulina amarilla. El técnico chileno confía en el criterio de los colegiados: “La acción de Víctor no la he visto, pero si el árbitro y el VAR han estimado que solamente era amarilla, pues no es roja. Es el criterio de los árbitros el que predomina”, finalizando así la conferencia de prensa.