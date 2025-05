Malestar en el Parlament por la actitud dictatorial de Negueruela con el personal y con OKDIARIO

El portavoz socialista en la cámara balear, Iago Negueruela, ha conseguido incomodar a funcionarios del Parlamento de las Islas Baleares con su orden de que los empleados no permitan a OKBALEARES hacerle preguntas en sus comparecencias ante la Prensa. Tanto, que la situación protagonizada por el socialista ha causado malestar entre algunos de los funcionarios.

El malestar se ha hecho llegar a este digital tras el episodio del pasado 28 de abril en el que Negueruela ordenó abiertamente al responsable de Prensa que en ese momento distribuía los turnos del micrófono para hacer preguntas a los portavoces comparecientes. Así sucedía hasta que, en la comparecencia del socialista -que ahora quiere ser alcalde de Palma-, OKBALEARES iba a recibir el micrófono para formularle una pregunta. Negueruela no permitió ni siquiera que se acercara el micrófono al periodista. Ordenó por dos veces: «No, la pregunta la hará aquel otro compañero».

Un hecho insólito que incomodó al funcionario dado que no es lo mismo no querer responder preguntas de un medio que ordenar al anfitrión, el Parlamento, quién puede preguntar y quién no. Sucedió el 28 de abril y el malestar continuaba este lunes.

Negueruela no ha comparecido hoy ante los medios. Lo ha hecho en su lugar el portavoz adjunto, Marc Pons. Pons tampoco ha respondido la pregunta de OKBALEARES pero ha dejado al descubierto la educación limitada de Negueruela ya que sí ha permitido al periodista realizar la pregunta: «sabe usted que como grupo parlamentario tomamos la decisión de no dar respuesta a preguntas de determinados medios de comunicación y me permitirá que sea consecuente con la postura mantenida hasta ahora por nuestro portavoz», ha respondido Marc Pons. Lo ha hecho con un tono y unas formas muy alejados de las de Negueruela, hoy ausente por motivos personales.

Su partido, el PSIB-PSOE también vetó recientemente a este medio en el Congreso Regional de la formación celebrado hace unas semanas en la Playa de Palma. No se cursó acreditación y el día del congreso se prohibió el acceso al periodista de OKDiario.