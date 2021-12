El Mallorca encarará el mercado de fichajes de enero con dos prioridades: un delantero centro y un defensa central. Esas son las dos demarcaciones que ha pedido específicamente reforzar el entrenador Luis García Plaza tanto a la propiedad como a la dirección deportiva que dirige Pablo Ortells. El objetivo número uno, tal y como adelantó OKBALEARES, es el atacante del Real Madrid Mariano Díaz, por el que se va a hacer un gran esfuerzo, aunque hasta ahora el jugador de origen dominicano ha rechazado todas las ofertas que ha recibido.

El caso del delantero es obvio. Hemos consumido toda la primera vuelta y entre los cuatro atacantes que tiene el Mallorca llevan marcados cinco goles (dos Fer Niño, dos Ángel y uno Abdón). Es evidente que arriba hace falta un punta resolutivo y eso es lo que se va a buscar en esta próxima ventana de fichajes que se abre el uno de enero.

En cuanto al central, existen dudas sobre la recuperación de Raíllo y se cree que con Valjent, Russo y Sedlar no será suficiente de cara a la segunda vuelta. Este caso es sensiblemente diferente al del delantero, porque mientras el futuro número 9 tiene que ser alguien capaz de ser titular desde el primer día, aquí se trata más de completar la plantilla que de una necesidad de un jugador para el once inicial.

Dicho esto, puede que no sean los únicos refuerzos que lleguen en el mercado de enero. También se busca un portero, un extremo y un centrocampista, en este caso para cubrir la baja durante un mes de Baba, que se va a la Copa África con Ghana. También es probable que se vaya Lago, aunque su convocatoria todavía no es firme. Sin embargo todo dependerá del dinero que se invierta en el delantero y en el central. Si sobra se acometerán nuevas contrataciones. Si no, todo se circunscribirá a las dos primeras demarcaciones.

Por cierto, que cada alta que haya implicará una baja salvo -ojo porque éste es un detalle importante- que se trate de un jugador sub23 que pueda ser inscrito con ficha del filial, condición que en este momento sólo cumple Fer Niño, ya que tanto Kang In Lee como Take Kubo, que están en esa circunstancia, disponen de dorsales del primer equipo.