El Mallorca ya intentó ficharle en verano, pero fue imposible. Ahora hará otro acercamiento y está decidido a poner más dinero sobre la mesa para convencerle. El catalán de origen dominicano Mariano Díaz es el gran objetivo de la dirección deportiva en el mercado de enero porque responde al perfil que busca el club: un delantero de reconocido prestigio, que conozca bien la Liga española y que esté en disposición de ser titular desde el primer día, sin tener que pasar ningún periodo de adaptación.

Mariano parece la solución a los problemas de gol que sufre el equipo, pero las dificultades para ficharlo son máximas, no sólo porque todo depende de la voluntad del jugador, que hasta ahora no ha querido salir del Real Madrid pese a su situación residual en la plantilla, sino porque además lo mismo que piensa el Mallorca lo comparten otros clubes que están en su misma situación. Va a haber tortas en el mercado de invierno por el fichaje de Mariano porque pretendientes no le van a faltar. En España y fuera de España.

Eso sí. Por lo menos recursos parece que habrá. La propiedad ha dado órdenes al director de fútbol, Pablo Ortells, para que busque en la próxima ventana de fichajes un jugador que resuelva los problemas goleadores del equipo. Hasta ahora Ortells ha fracasado en todos sus intentos por fichar un buen número nueve. Está ante otra oportunidad para reivindicarse, pero le conviene no volver a equivocarse porque esta vez podría haber consecuencias.

La pelota está en el tejado de Ortells, pero los antecedentes no son demasiado esperanzadores: el director de fútbol ha fracasado hasta ahora estrepitosamente en los fichajes de un delantero centro, tras las experiencias de Marc Cardona y Álvaro Jiménez. No ha sido capaz de dar con la tecla necesaria para encontrarle un buen sustituto al croata Ante Budimir, el último 9 solvente con el que contó el equipo.

En cuanto a sus fichajes para esta temporada, puede que el día de mañana tanto Fer Niño -por el que existe una opción de compra- como Matthew Hoppe sean jugadores diferenciales, pero ahora mismo no lo son y lo que necesita el equipo es un 9 que lleve el peso en ataque durante una segunda vuelta que será durísima en todos los sentidos porque, por supuesto, el resto de rivales también se reforzarán.

Además de la opción de Mariano el Mallorca también sondeó la posibilidad de Borja Mayoral, que no cuenta para Mourinho en la Roma, pero el futbolista de Parla está totalmente fuera del alcance de los baleares ya que le pretenden los dos equipos de Sevilla, que por supuesto están en condiciones de poner sobre la mesa una cantidad a la que aquí no se puede llegar.