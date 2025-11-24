Lavado de cara del barrio de El Terreno con la remodelación de la degradada Plaza Gomila

El alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez, ha visitado este lunes la Plaza Gomila y la avenida Joan Miró, después de su reciente renovación en el marco del Plan Renove de El Terreno. Hasta la fecha la inversión acumulada en actuaciones en este barrio de la capital balear asciende a 1.095.539 euros, cantidad que superará los tres millones de euros con las intervenciones previstas en 2026.

«Dentro de la planificación del Ayuntamiento de Palma se encuentra el Plan Renove de toda la ciudad, con el objetivo de revitalizar los barrios, tenerlos limpios y seguros y garantizar el mantenimiento y renovación de todo lo que son las aceras, las calles y el mobiliario urbano», ha explicado el primer edil.

En este sentido, ha lamentado que El Terreno es un barrio «que ha estado muchos años abandonado, con un plan de renovación pendiente históricamente». «Ahora, con estas actuaciones y las previstas el año que viene, estamos invirtiendo más de 3 millones de euros en la zona», ha detallado el alcalde, respondiendo una reivindicación histórica de los vecinos.

La visita, en la que también han participado la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, y el coordinador general del área, Juanjo Lemm, ha incluido un recorrido por las últimas zonas remodeladas, donde se han detallado las mejoras realizadas y las actuaciones previstas para el próximo año.

En el caso de la Plaza Gomila y la calle Germans Schembri, las obras han contado con un presupuesto de 155.711 euros y han incluido la renovación del pavimento, la instalación de jardineras y el soterramiento del tendido aéreo de servicios.

En cuanto a la avenida Joan Miró, en el tramo comprendido entre la plaza Gomila y la calle de la Pedrera se han ampliado las aceras para mejorar la accesibilidad de los peatones, se han renovado las baldosas y se ha soterrado el cruce eléctrico aéreo. Además, se han plantado nuevos árboles para aumentar las zonas de sombra de este espacio. Todo ello ha supuesto una inversión de 221.500 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que también se han llevado a cabo otras actuaciones que complementan este Plan Renove de El Terreno. Una de ellas es la sustitución por tecnología LED de casi 400 puntos de luz, con un presupuesto de 284.328 euros, lo que ha supuesto un importante ahorro económico y energético.

Asimismo, se ha completado la rehabilitación del Parc de la Quarentena, un espacio emblemático del barrio que ha sido recuperado para los vecinos de El Terreno con diferentes actuaciones que han supuesto una inversión superior a los 226.200 euros. Destacan, entre ellas, la instalación de nuevas zonas de juegos infantiles, la reposición del mobiliario urbano del parque, la puesta en valor de sus diferentes elementos patrimoniales mediante iluminación ornamental –como el mural de Luis Castaldo, la fuente ornamental o el escudo de la puerta de entrada-, la renovación integral del alumbrado del parque o el refuerzo de la iluminación.

Además, se están ejecutando actualmente las obras de la calle s’Aigua Dolça, que con una inversión de 208.000 euros supondrán la mejora de sus aceras y la creación de otras nuevas donde antes no existían, mejorando así la accesibilidad de la zona.

De cara a 2026, el Plan Renove continuará con nuevas intervenciones, contempladas en presupuestos del próximo ejercicio a través de diferentes partidas dirigidas a los proyectos de remodelación de la calle Robert Graves (750.000 euros), Pedrera (350.000 euros) y El Polvorí (900.000 euros).