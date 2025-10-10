Un juzgado de Palma cita a declarar a la socialista Mercedes Garrido por una denuncia de acoso laboral

Un juzgado de instrucción ha citado a la diputada socialista Mercedes Garrido en el marco de una denuncia presentada contra ella por acoso laboral supuestamente cometido cuando era consellera.

La declaración de Garrido está prevista para el mes de noviembre y la denuncia va dirigida también contra el que fuera vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes (Podemos).

La denunciante es una funcionaria que ha sido alto cargo con el PP en Mallorca y que trabajó anteriormente en la Vicepresidencia del Govern. En aquel momento se había sentido acosada e inicialmente llevó el caso al Contencioso Administrativo, instancia en la que ya perdió un recurso. El Defensor del Pueblo también archivó su caso.

La funcionaria ha acudido ahora a las instancias penales y ha presentado una denuncia contra otros empleados públicos y los ex consellers como responsables de los departamentos.

Fuentes socialistas han señalado que Garrido está tranquila ante la citación a declarar y confían en el archivo, como ya sucedió en las instancias precedentes, según ha publicado este viernes el diario Última Hora y ha podido confirmar Europa Press.

Mercedes Garrido era la consellera de Presidencia del Govern de Francina Armengol durante los hechos denunciados ahora por vía penal. Actualmente es diputada socialista en el Parlament donde, además, forma parte de la Mesa.

Garrido fue una de las dos diputadas que protagonizaron la ‘performance’ en la Cámara autonómica que provocó un enfrentamiento con el presidente del Parlament, Gabriel le Senne. El incidente acabó con el ahora presidente de Vox en Baleares arrancando del ordenador de Garrido la foto de Aurora Picornell con la que se inició la ‘performance’. El asunto llevará al banquillo al presidente del Parlament, Gabriel le Senne.

Garrido se muestra como la diputada más agresiva contra el Govern de Marga Prohens en cada sesión plenaria del Parlament balear. El PP ha reprochado su actitud en varias ocasiones durante esta legislatura.