La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha autorizado las medias sanitarias aprobadas por el Consell de Govern de este lunes, en las que se acordó la apertura de las discotecas para el próximo 8 de octubre con petición de certificado covid a los asistentes.

En la resolución, conocida este viernes, la Justicia avala la decisión del Govern y concluye que tanto la documentación, como la motivación aportada por el Ejecutivo balear, justifican «suficientemente» la solicitud de autorización, que la comprenden por «idoneidad, necesidad y proporcionalidad», informa Europa Press.

De este modo, el Alto Tribunal coincide con el Ministerio Fiscal ya que el miércoles informó de que no se oponía a las medidas solicitadas por el Ejecutivo balear. Es más, entonces la Fiscalía señaló que interesaba su aprobación por parte de la Sala.

En sus razonamientos jurídicos, la Sala Contencioso concluye que es «indudable» que las medidas preventivas de distanciamiento social, como también el confinamiento y la limitación de contactos y actividades sociales, «han demostrado hasta el momento su eficacia». Por ello, ha indicado que «no hay más derecho fundamental que el derecho a la vida y la salud».

En definitiva, la Sala se basa en los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo para apoyar la solicitud del Govern. No obstante, contra esta resolución cabe recurso de casación, que deberá ser presentado en el plazo de tres días.

El Consell de Govern celebrado el pasado lunes aprobó una serie de medidas que acercan un poco más a los ciudadanos de las Islas a una plena normalidad tras más de año y medio de restricciones por el covid-19.

La principal novedad del nuevo marco afecta el sector del ocio nocturno, el más castigado por la pandemia ya que lleva clausurado desde el mes de marzo de 2020. En este sentido, el Ejecutivo aprobó reabrir el ocio nocturno en Baleares el próximo 8 de octubre, con un aforo máximo del 75%, con los clientes sentados en la mesa para beber y la obligatoriedad de llevar mascarilla para la pista de baile.

No obstante, el Govern condicionaba estas medidas de reapertura a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), al que había solicitado autorización para exigir el certificado covid para entrar en las discotecas y salas.

El horario de cierre será, como máximo, a las 5.00 horas, sin perjuicio de que las ordenanzas municipales sean más restrictivas.

En cuanto a los pubs, se mantienen las medidas actuales y se amplía el horario de cierre a las 04.00 horas sin perjuicio de que las ordenanzas municipales sean más restrictivas.

Por otro lado, se podrán realizar conciertos en los exteriores de los espacios habilitados hasta un máximo de 1.000 personas de pie.

En cuanto al sector de la restauración, el Ejecutivo recuerda la obligatoriedad de tener medidores de CO2 y la vigencia del uso de la mascarilla en interiores mientras no se bebe o come y en todo caso cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas.

Por otro lado, se deja de fijar un número máximo de personas por mesa y el aforo en los interiores pasa del 50% al 75%

Por lo que se refiere a las bodas, bautizos, comuniones y velatorios se eliminan las restricciones hasta ahora vigentes y también se eliminan todas restricciones específicas en playas y parques.