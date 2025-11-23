Juicio a un abusador sexual en Palma: realizó tocamientos a una niña de 8 años y le enseñó vídeos porno

La Audiencia Provincial de Palma se prepara juzgar este miércoles a un hombre al que acusan de abusar sexualmente de una menor de tan sólo ocho años de edad y enseñarle vídeos pornográficos.

Los hechos ocurrieron un 26 de junio del año 2021. El procesado vivía en una vivienda de la capital balear que compartía con un matrimonio que tenía una hija menor de edad. El hombre aprovechó un momento el que se quedó sólo con la niña para mostrarle vídeos de índole sexual.

La cosa no quedó allí. Cuando la víctima manifestó claramente su negativa a seguir visionando ese tipo de contenido, el acusado la sometió a tocamientos. Luego, le pidió que no contara nada de lo ocurrido a sus padres y se marchó del lugar, según expone el fiscal en su escrito de acusación.

El presunto agresor fue detenido el mismo día de los hechos y lleva desde entonces en prisión provisional. Además, un juzgado de Palma le prohibió acercarse o comunicarse con la perjudicada.

La menor de ocho años sufrió graves consecuencias mentales por todos estos hechos. Desde el día de la agresión sexual, ha sufrido angustia, ideas autolíticas y síntomas propios del estrés postraumático por los que ha tenido que recibir atención psicosocial.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual y otro de exhibición de material pornográfico a un menor de edad.