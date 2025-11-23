El acusado de violar a una menor en Palma: «Si he venido hasta aquí es para hacer algo»

«Si he venido hasta aquí es para hacer algo». A partir de ese instante, comenzó la pesadilla para la víctima. El presunto agresor sexual cogió a una menor del cuello y la violó. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará los próximos lunes y martes a un hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente con la que había quedado.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la madrugada del 5 de junio de 2021 en la casa de la víctima, ubicada en la capital balear.

La menor reconoce que invitó al hombre hasta su domicilio, pero que dejó muy claro desde un principio que no quería mantener ningún tipo de relación sexual con él. Por ese motivo, se acostó en una de las dos camas de la habitación y el procesado, pese a que la chica ya le había manifestado su negativa a realizar ningún acto de carácter sexual, se metió con ella y la sometió a tocamientos.

Los momentos de máxima tensión llegaron cuando la joven se quejaba del comportamiento libidinoso del acusado y de los tocamientos que le estaba realizando, el hombre le dijo que si había ido hasta su casa era «para hacer algo», tras lo que la agarró del cuello y la violó.

En un momento dado la víctima consiguió zafarse, huyó del domicilio y puso los hechos en conocimiento de dos de sus amigos. Ese mismo día un juzgado de Palma impuso al acusado una orden de alejamiento y le prohibió comunicarse con la menor. La Policía Nacional estuvo al frente de la investigación del caso.