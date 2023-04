Jorge Campos (Palma, 1975) es el candidato de Vox al Govern balear y en esta entrevista augura que su formación mejorará con creces los resultados de 2019, cuando obtuvo tres diputados, y que aspira a formar parte del nuevo Ejecutivo autonómico. Campos califica como «nefasta» la gestión del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol y afirma que el PP de Marga Prohens se equivoca al fijar a Vox como enemigo: «El enemigo es Armengol y la izquierda separatista», sentencia. Jorge Campos desmiente que tenga una relación tensa con el candidato del partido en Palma, Fulgencio Coll, y asegura que no hay divisiones en la formación.

Pregunta.-¿Con qué expectativas se presenta Vox a estas elecciones autonómicas y municipales en Baleares?

Respuesta.-Vamos a conseguir el mejor resultado fruto de estos cuatro años de trabajo intenso que hemos llevado a cabo en las instituciones, en el Parlamento balear, el Consejo Insular y los Ayuntamientos. Y yo creo que el resultado va a ser muy bueno. Yo estoy convencido de que la subida de Vox en Baleares va a ser muy importante y decisiva para formar un nuevo gobierno que desaloje a la señora Armengol.

P.-¿Presentan candidatura en muchos municipios?

R.-Presentamos candidaturas en más municipios que en el año 2019. De hecho, aún estamos en proceso de conformar muchas de estas listas. En 24 municipios ya tenemos la candidatura cerrada.

P.- ¿Ya tiene pensada su candidatura para el Parlament?

R.-Sí. Tengo pensada la candidatura.

P.-¿Y puede dar algún nombre?

R.-Yo prefiero esperar el momento oportuno. Habrá muchas incorporaciones. Habrá nuevas caras que yo creo muy interesantes. Son gente preparada, gente profesional. Lo que no queremos son políticos profesionales. Nosotros somos profesionales metidos a políticos para intentar solucionar problemas. Gente para solucionar los gravísimos problemas que han ocasionado esos políticos profesionales que nos han gobernado hasta ahora.

P.-¿Qué balance hace de la gestión del pacto de izquierdas que preside Armengol?

R.-Un balance nefasto. Creo que hemos vivido el peor gobierno de la historia y no sólo en estos últimos cuatro años, sino en los ocho que lleva el pacto de izquierdas. Se ha gobernado desde el odio. Tenemos un gobierno que odia profundamente todo lo que es común con el resto de España. Es además un gobierno conformado por comunistas, por Podemos y por separatistas. Las políticas que salgan de estos partidos ultra difícilmente pueden crear bienestar en los ciudadanos. Ha sido una gestión agresiva que ha arruinado económicamente el tejido comercial, económico y turístico de las islas. La política turística se ha enfocado sólo para las grandes multinacionales, se ha prescindido del pequeño hotelero, del pequeño empresario, del autónomo, del trabajador, del restaurador, de esa hostelería que levanta el día a día de estas islas. Además se ha engordado la Administración con 200 cargos públicos. Sólo el salario de los altos cargos públicos nos cuesta 14 millones de euros al año. Y mientras, hay gente que tiene que cerrar su negocio precisamente porque no puede soportar la presión fiscal, los impuestos elevadísimos que están pagando para sostener esta super administración autonómica.

P.-Todo esto en el tema económico. ¿Y en otros aspectos?

R.-Si hablamos de educación, que representa el futuro de cualquier país, el sectarismo es increíble. Tenemos una educación en la que se pisotean derechos y libertades a diario. Empezando por una fundamental, que es el poder escolarizar en la lengua oficial del Estado, el español. Hoy por hoy está prohibido escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, algo que no ocurre en ninguna democracia seria. Si nos vamos al tema puramente cultural, tenemos muy avanzado el proyecto fantasmagórico y totalitario de los Països Catalans. Un proyecto que está más avanzado que nunca gracias a las políticas de la señora Armengol. En cualquier plano que vayamos a analizar, esta señora ha gobernado de cara al sector más sectario y ultra de la sociedad.

P.-Sin embargo, el Govern de Armengol presume de que la economía va muy bien, que Baleares es la comunidad que más crece y que crea más empleo.

R.-Es un discurso realizado sin hablar con el tejido económico. Nosotros, que estamos a pie de calle, hablamos con propietarios de restaurantes, de bares, de pequeños hoteles, de cadenas hoteleras medianas y te dicen, por ejemplo, que en el año 2022 la temporada turística ha sido buenísima y que se ha facturado más que en 2019 pero te dicen también que no han ganado nada y que incluso, han perdido. La realidad es que las políticas de la izquierda han provocado la subida de precios, todos las materias primas y todos los productos han subido a precios escandalosos. Tenemos una inflación disparada, tenemos una luz que no se puede pagar y los combustibles que están a un precio insólito. De hecho, lideramos en Palma la cesta de la compra más cara de España. Por mucho que se facture, si los costes son elevadísimos, no ganas absolutamente nada. Si a eso le añades la presión fiscal y los impuestos que la señora Armengol va subiendo cada vez más, pues no se ha ganado nada.

P.-El PP está marcando distancias con Vox. Ha sucedido en la Comunidad de Madrid y en Baleares donde Marga Prohens ha dicho que Vox no es de fiar.

R.-Yo creo que el PP se equivoca cuando nos fija como enemigo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros tenemos muy claro que el enemigo a batir es la izquierda, es la izquierda separatista. En Baleares a quien hay que sacar de las instituciones es a la señora Armengol y sus socios. Estas declaraciones por parte del Partido Popular no ayudan en nada. Aparte de que son falsas, porque evidentemente que somos de fiar. Vox es el partido que da más estabilidad, seguridad y confianza. Nosotros en cuatro años hemos venido diciendo y defendiendo lo mismo que decíamos antes de presentarnos a las elecciones y hemos demostrado en el Parlamento balear, con cientos de iniciativas, que si hay alguien que siempre mantiene el mismo discurso, que defiende los mismos principios y valores, es Vox.

P.-En principio Vox sólo podrá entrar en las instituciones pactando con el Partido Popular.

R.-Cuando me preguntan sobre posibles pactos, siempre digo lo mismo. Prefiero esperar el resultado electoral. Yo prefiero esperar a que decidan los ciudadanos el próximo 28 de mayo, porque todo puede cambiar. Uno se plantea acuerdos de gobierno según la representación que obtenga, según la fuerza política, según la fuerza en escaños que le hayan dado los ciudadanos. Dependiendo de esa correlación de fuerzas entre los distintos partidos, podremos plantear los pactos de una manera u otra. Nosotros tenemos muy claro, insisto, que nuestro objetivo es sacar a esta izquierda cuanto antes, porque la ruina ya no se puede soportar.

P.-¿Estarían dispuestos a apoyar un gobierno del PP sin formar parte del mismo?

R.-Yo lo que quiero es esperar al resultado del 28 de mayo. Vox aspira a gobernar. Nosotros demostramos que en un gobierno como el de Castilla y León llevamos a cabo políticas que benefician a todos los ciudadanos.

P.-¿Qué relación mantiene Jorge Campos con el candidato de Vox en Palma, Fulgencio Coll?

R.-Ciertos medios de comunicación intentaron aquí crear una batalla donde no la había y la verdad es que la relación con Fulgencio Coll es la misma que había en 2019 cuando le propuse como candidato al Ayuntamiento de Palma. Creo que el trabajo de Coll es muy bueno y que el resultado en Palma va a ser muy bueno.

P.-¿No hay discrepancias entres usted y Coll en la forma de plantear el partido?

T.-No hay discrepancias. Somos de un partido que dice lo mismo en todas partes. El mensaje es el mismo en toda Baleares y en toda España. Ante los problemas gravísimos que tenemos en España planteamos las mismas soluciones en todos los sitios.

P.-¿Cuáles son las propuestas de Jorge Campos en el tema de la educación?

R.-Lo primero de todo hay que derogar la LOMLOE, una ley que va más allá incluso de la llamada Ley Celaá y que evidentemente incide más en ese camino del fracaso y el abandono escolar en el que llevamos inmersos desde hace ya 20 años. Porque las leyes educativas que hemos tenido en Baleares y en toda España han seguido el camino de aquella nefasta LOGSE que prescindía del conocimiento, que prescindía de buscar la excelencia, que se olvidaba de premiar el esfuerzo. Nosotros consideramos que estos valores que acabo de decir son importantísimos para una correcta formación.

P.-¿Y en cuanto a la imposición del catalán?

R.-Lo primero que hay que decir es que el PP es responsable directo de la falta de libertad lingüística en Baleares. Fue el PP, y no la izquierda, que aprobó en 1986 la Ley de Normalización Lingüística y luego vinieron el resto de decretos en el ámbito educativo, también en el ámbito de la Administración pública. Se ha eliminado, por una parte, la libertad lingüística, y por otra, nuestro mallorquín, menorquín o ibicenco se ha sustituido por un catalán estándar ortopédico que nada ha tiene que ver con la lengua que hablamos aquí. Ha sido el Partido Popular con mayorías absolutas quien ha legislado como si fuera un partido nacionalista y catalanista. Pues nosotros lo tenemos muy claro. No puede ser que en Baleares sigamos sufriendo esta imposición del catalán, esta falta de libertad.

P.-¿Los alumnos deben saber catalán cuando acaben su etapa escolar?

R.-Evidentemente, han de saber español y la lengua propia. Claro que sí porque la lengua propia son las dos, el español y el mallorquín primigenio, por ejemplo, no el catalán estándar.

P.-¿Cree que hay que saber catalán para trabajar en la Administración de Baleares?

R.-No. Creo que las lenguas no deben ser requisito para acceder a un empleo público, es injusto. Uno se puede ir a Cuenca a trabajar en la Administración pública o a Madrid donde no nos van a pedir un certificado de español. En cambio, el señor de Cuenca, de Murcia o de Andalucía, cuando venga aquí le van a pedir que acredite el catalán. Esto ahuyenta al buen profesional que quiere trabajar al servicio de los ciudadanos de Baleares.

P.- Entiendo que si tienen responsabilidades de gobierno eliminarán el requisito del catalán.

R.-Por supuesto.