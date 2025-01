Joan Company, nacido en Sant Joan (Mallorca) en 1962, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Además, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa (ESADE) de Barcelona. Company, presidente de ASAJA Baleares, ahonda en esta entrevista con OKDIARIO en la necesidad de revisar la política agraria europea para que ésta tenga en cuenta la idiosincrasia propia de las Islas Baleares.

Pregunta.- ¿Cuáles son los cultivos más rentables ahora en Baleares?

Respuesta.- La producción final agraria de las Islas Baleares es en un 70% agrícola y en un 30% ganadera. O sea, de cada 100 euros que se producen, 70 son agrícolas y 30 son ganaderos. Evidentemente, lo que más pesa es lo agrícola. De este 70%, el 60% lo aglutinan tres productos, que son las hortalizas, las patatas y el vino. Los tres suman el 60%. ¿Qué significa esto? Son tres cultivos ligados al agua. Donde hay agua, hay agricultura productiva. Pero si te fijas en una cosa, esto representa escasamente el 5 o 6% de la tierra cultivada en las Islas. Es decir, esto produce dinero, pero no produce paisaje. Incluso lo puede estropear. Entonces aquí hay que combinar la rentabilidad con la visión de paisaje. Y este es el gran drama que tenemos aquí. Los cultivos herbáceos, que son los cereales, los forrajes… En cambio lo otro es algo que choca con los hoteleros, con el sector terciario.

P: ¿Qué opina de la política agraria europea?

R.- ¿La política agraria europea está hecha por gente que piensa 15 o 20 años en adelante? Entonces, si vives y has vivido todo el proceso evolutivo, los que ya tenemos unos cuantos años, tenemos la desgracia de entender muchas cosas, porque ya hemos cumplido años. Pero sí vemos que están diciendo cosas que tienen su sentido. Lo que nos decían en los 90 ha acabado ocurriendo. Ahora bien, es el único sector europeo donde te marcan unas normas y las tienes que ir cumpliendo. Claro, de esto la gente no es consciente. O sea, no hay ninguna otra ley que unifique todo esto. Entonces, claro, un agricultor alemán y un agricultor mallorquín están sometidos a una misma legislación, con ciertas adaptaciones. Nosotros somos un territorio periférico y, por tanto, hay déficits, hay problemas. Nosotros, como estamos en una región rica, teóricamente tenemos que ser agricultores ricos y resulta que somos agricultores pobres en una región rica. Y esto no lo entiende la gente, porque los alemanes cuando vienen aquí ven playas, no ven agricultores, por poner un ejemplo. Por otro lado, creo que nos ha ayudado lo positivo, nos ha ayudado a hacer evoluciones que no habríamos hecho nunca. Sin embargo, cada cuatro o cinco años cambia la legislación, cambian las reglas del juego y eso obliga a tener unas políticas estratégicas a largo plazo.

P.- ¿Teme que los aranceles que impondrá Donald Trump perjudicarán a la agricultura y ganadería balear?

R.- Directamente, no. Indirectamente, claro que va a afectar. La agricultura produce alimentos y la gente compra los alimentos en los grandes supermercados. Y los grandes supermercados no dejan de ser grandes centrales de compras que, a su vez, compran al mejor postor en el territorio que más les conviene. Entonces, en lo que es la gran distribución, incluidas las grandes cadenas hoteleras que tienen grandes centros de compras, va a haber problemas. Si conseguimos hacer unas políticas de producto local inteligentes, los impactos pasarán a ser mínimos. Nosotros podemos producir de media un 15 o un 20% de lo que se consume aquí. Si tenemos la inteligencia de adaptarnos bien podremos capear. El problema de Trump no deja de ser el último de una secuencia que la anterior fue Mercosur. Lo que sí nos preocupa es la entrada desde países terceros con unas reglas de juego y unas reglas de producción que no son tan estrictas como las nuestras y nos entran productos con unos criterios medioambientales y de producción que no son los mismos. Me preocupa y preocupa más al sector esto que lo otro. Prueba de ello es que media Europa ha presentado mucha oposición al Pacto de Europa con Mercosur.