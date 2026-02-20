Jaime Martínez presenta los avales para su reelección en el PP de Palma y reta a los partidos a hacer oposición

El presidente del PP de Palma y alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, ha presentado este viernes los avales de su candidatura para su reelección al frente del partido. Y lo ha hecho animando a socialistas, separatistas de Més per Palma, Unidas Podemos (UP) y Vox a hacer trabajo de oposición porque, a su juicio, «poca hacen».

Lo ha asegurado al ser preguntado por las previsiones que maneja para las elecciones municipales de 2027, en el acto de presentación de los 812 avales que respaldan su candidatura en el Congreso del PP de Palma, que se celebrará el próximo 14 de marzo.

Martínez ha alegado que en el PP aspira a ser el partido de «mayoría» que «necesita Palma», pero ha incidido en que «no están centrados en hacer cábalas», sino en «solucionar los problemas» de la ciudad y se ha mostrado convencido de que será la ciudadanía quien les «avalará».

Acerca de la pretensión del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, de convertirse en alcalde en la próxima legislatura a cambio de un posible apoyo al PP para seguir en el Govern, Martínez ha reivindicado que, de momento, el «único» candidato inmerso en un proceso congresual para presentarse es él.

«Entiendo que a los candidatos a la Alcaldía les haga ilusión ser alcalde, porque para eso se presentan, pero a mí, además de ilusión, me genera orgullo y responsabilidad de dar a Palma lo que se merece», ha subrayado.

Al hilo de este asunto, ha indicado que el resto de partidos «no han hecho ningún trámite» para presentar candidatos para 2027, por lo que ha reclamado que «antes de hacer futuribles», los partidos definan quienes van a ser sus candidatos.

Aun así, el primer edil ha recalcado que la Alcaldía de Palma es un tema «muchísimo más serio» que hacer un debate sobre «el reparto de cargos» y ha puesto como ejemplo a la legislatura que compartieron el cargo el socialista José Hila y el separatista Antoni Noguera de Més per Palma.

Reorganización del PP de Palma

De cara a la reorganización interna del partido, ha señalado que hace cinco años que se presentó a ser el presidente del PP de Palma y en este tiempo, a su manera de ver, ha habido un «cambio» en la ciudad después de ganar las elecciones de 2023 y asumir la alcaldía.

Por otra parte, ha destacado que hasta ahora el PP de Palma se regía por el modelo que tenía la ciudad hace 30 años, por lo que en este congreso han tratado de «adaptarlo» a la urbe actual que desarrolla el Consistorio.

La consecuencia es que para este congreso ha habido una remodelación de las Juntas de Distrito, al pasar de las 15 anteriormente existentes a las diez que tendrá ahora el PP de Palma.

En cuanto a si tiene constancia de otras candidaturas para dirigir el partido, ha apuntado que todavía están abiertos los plazos para presentarse pero por el momento no tiene constancia de ello.

Martínez ha explicado que su proyecto es de «unidad» para estar «coordinados», aunque ha afirmado que el PP es un partido «absolutamente abierto» y ha avanzado que, si se presentan otras candidaturas, las «escucharán» para tener «un único proyecto» como en los anteriores cinco años.