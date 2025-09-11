Jaime Anglada recibe el alta hospitalaria

Jaume Anglada ha recibido el alta hospitalaria tras llevar 34 días ingresado en el Hospital de Son Espases de Palma, tras ser atropellado cuando iba en moto en la madrugada del 8 de agosto en la avenida Joan Miró de Palma, por un vehículo cuyo conductor borracho se dio a la fuga.

«El paciente Jaume Anglada ha sido dado de alta por parte del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Son Espases», reza el parte médico del centro hospitalario.

«Después de ingresar a principios de agosto a través de urgencias y haber salido de la UCI el 26 de agosto, la evolución en planta del paciente ha sido muy favorable. Ahora continuará su rehabilitación en otro centro».

El cantante mallorquín y amigo del rey Felipe VI, sufrió múltiples fracturas en el grave accidente de tráfico y le tuvieron que poner unas placas en la pelvis, recolocado la cabeza del fémur en su sitio y fue intervenido de la mandíbula y de la muñeca.

El autor del atropello huyó del lugar del accidente, aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.

El conductor que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado –el triple de lo permitido–, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de ese mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón. A finales de agosto, la Audiencia Provincial de Palma dejó en libertad al joven. El juez estimó el recurso presentado por el abogado del acusado y le dejó en libertad provisional tras pagar una fianza de 5.000 euros.