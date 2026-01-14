La izquierda, sin rumbo con el alquiler turístico ilegal en Ibiza: el PSOE critica al Consell y Sumar lo aplaude

La izquierda sin rumbo con el alquiler turístico ilegal en Ibiza: Sumar aplaude y el PSOE critica al Consell gobernado por el PP en una demostración de la contradicción permanente en la que se encuentran los partidos de la coalición de gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez.

Esta semana e ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, (Sumar) ha trasladado por escrito al presidente del Consell de Ibiza Vicent Marí (PP), su agradecimiento y reconocimiento por los «avances y resultados logrados en la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos en la isla», así como por el modelo de coordinación institucional impulsado.

En la carta, el ministro destaca que el trabajo desarrollado por el Consell demuestra que, incluso en un destino turístico de primer orden, «es posible articular soluciones concretas desde las instituciones para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía y reforzar un marco de competencia leal para las empresas que operan dentro de la legalidad».

Bustinduy subraya especialmente el enfoque de colaboración y coordinación entre administraciones que se está desarrollando en Ibiza y reitera la plena disposición del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para seguir trabajando conjuntamente con el Consell en esta línea.

Este reconocimiento se enmarca en la visita que el ministro realizó a Ibiza en febrero del año pasado, cuando se desplazó a la isla para conocer de primera mano el Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo impulsado por el Consell, una iniciativa pionera que ha situado a Ibiza como referente en la lucha contra el alquiler turístico ilegal en el Estado.

Durante esa visita, Bustinduy mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Vicent Marí y con responsables insulares, en la que se analizaron las medidas puestas en marcha para combatir la oferta ilegal en las plataformas digitales, la colaboración con los ayuntamientos de la isla, la creación de la Mesa de Intrusismo y los acuerdos con las principales plataformas

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha valorado muy positivamente la carta del ministro y ha remarcado que «este agradecimiento supone un aval al trabajo riguroso y sostenido que hace años que llevemos a cabo para recuperar vivienda para uso residencial, mejorar la convivencia y proteger tanto a la ciudadanía como al sector turístico que cumple la normativa».

Llama la atención que hace escasamente una semana el Grupo Socialista en el Consell de Ibiza a través de su portavoz , Elena López Bonet, acusara al presidente insular de «engañar a la ciudadanía» con un «relato triunfalista basado en mentiras» .

Los socialistas arremetieron contra las medidas del Consell, afirmando que eran insuficientes y que el discurso triunfalista no se correspondía con la realidad. «Avisamos que se estaba vendiendo humo, cuando decían que habían limpiado Airbnb de anuncios ilegales, una falsedad que se puede comprobar haciendo un simple búsqueda. Ahora los datos oficiales nos dan la razón de la forma más contundente posible».

«Nos han querido hacer creer que estaban desmantelando la oferta ilegal cuando la realidad es exactamente la opuesta», ha declarado Elena López Bonet. «Ha habido más turistas alojados irregularmente que nunca y éstos han gastado más sueldos que nunca. Mientras tanto, los hoteles regulados han perdido clientes. Esto no es luchar contra el intrusismo, esto es engañar a la ciudadanía», concluía la portavoz.