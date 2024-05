La izquierda exigirá al Govern de Prohens que concrete las medidas que adoptará para limitar el turismo

La oposición formada por el PSOE, independentistas de Més y Podemos, que estuvieron al frente del gobierno balear durante ocho años sin hacer nada para actuar contra la masificación, exigirá este martes Marga Prohens que concrete los planes de contención y límites al turismo que aplicará después de que la líder del Ejecutivo autonómico asegurara que «ha llegado la hora de poner límites y preguntarnos qué modelo turístico queremos ser».

La izquierda aprovechará el pleno de Parlament que tendrá lugar este martes 21 de mayo a partir de las 10.00 horas para lanzar preguntas sobre el modelo económico y el crecimiento turístico tanto a la presidenta de Baleares como al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

Todo esto sucederá un día antes de celebrar la primera Mesa para un pacto social y político por la sostenibilidad anunciada por el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa. Un contexto que también ha sido aprovechado por los ecologistas del GOB para presentar una batería de propuestas para luchar contra la «saturación turística» y cambiar el actual modelo económico del archipiélago.

El portavoz socialista Iago Negueruela pedirá al Govern especifique qué actuaciones relacionadas con el turismo realizará «ahora que asume que quiere poner límites». Y es que según el PSIB, al Govern tiene «falta de coherencia» en materia turística, por lo que aseguran que es necesario «establecer medidas concretas encarriladas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

Por su parte, los independentistas de Més pedirán a la líder del Ejecutivo autonómico que aclare si el freno al crecimiento que plantean «se limita al ámbito turístico» después de observar «con preocupación» todas las filtraciones conocidas del decreto ómnibus y como se plantea «un crecimiento sin límites de la construcción en suelo rústico».

El diputado del Grupo Mixto Josep Castells (Més per Menorca), ha cuestionado la «credibilidad» que se puede dar a la «súbita conversión» del Govern en favor de la contención del turismo.

El Govern se defiende

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha destacado «el talante de diálogo y escucha de la presidenta Prohens al asumir con valentía el debate de la gestión turística y las recurrentes situaciones de congestión de las islas».

Además, ha señalado que «en menos de 10 días el Govern ha anunciado y convocado la constitución de la mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares a la que se han sumado más de un centenar de asistentes entre representantes de las diferentes instituciones, de los sectores económicos y de entidades de la sociedad civil».

En relación a esto, Sagreras ha indicado que «confía que el resto de los partidos se sumen a la convocatoria de la presidenta Prohens para sumar, para hacer propuestas en positivo. Les pedimos que no busquen excusas para no participar y que tras ocho años no sigan poniéndose de perfil».

Uno de los protagonistas de la sesión de control al Govern será el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, pues será interrogado acerca de «qué restricciones» tiene previsto aprobar para garantizar que no habrá crecimiento turístico; sobre si los límites «también incluyen el mar»; y sobre cuántas plazas turísticas se han autorizado al amparo de la Ley de Turismo de 2012.

Límites a la entrada de vehículos en Ibiza

También copará gran parte del pleno el debate de la ley del PSIB sobre la regulación de vehículos en Ibiza, que concluirá con una votación para decidir si el Parlament la toma en consideración para tramitarla.

Cabe recordar que el Consell insular de Ibiza acaba de elevar su texto por cuenta propia al Parlament. La Ley del Consell fija anualmente un límite de vehículos y establece un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Desde las filas socialistas esperan que la normativa tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios «ya que es una demanda social clara». Además, ha asegurado que ven «con optimismo» que se pueda llegar a un acuerdo en el pleno del Parlament.

Desde el PP han asegurado que «está encaminado el camino hacia el consenso» tras «las conversaciones en las últimas horas entre representantes del PP del Consell de Ibiza, el PSIB-PSOE y Vox». Por tanto, ha añadido, «no es descartable que el PP apoye la toma en consideración de la iniciativa del PSIB-PSOE, igual que tampoco se puede descartar que los socialistas puedan desistir de la suya una vez entre en tramitación la del Consell de Ibiza y que, precisamente, durante la tramitación de ésta se pueda pactar al máximo una iniciativa de consenso».