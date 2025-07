Inquietud en las actividades turísticas de Baleares cuyos clientes caen un 15% en pleno mes de julio

Baleares está inmersa en lo más alto de la temporada turística y los datos no están siendo lo buenos que decían las previsiones. Salvo el sector del alojamiento (hoteles y apartamientos vacacionales), el resto de actores de la industria turística están experimentando caídas significativas en número de clientes y en facturación.

Las actividades turísticas registran en este mes de julio bajadas en su actividad de entre el 12% y el 15%. Y esto sucede tras unos meses de mayo y junio con descensos de clientes en porcentajes similares.

Las actividades turísticas -antes, oferta complementaria- de Baleares están sufriendo en plena temporada turística una caída de clientes que sólo tiene una explicación para el presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR), Rafa Durán: «El aeropuerto no deja de anunciar incremento de pasajeros, pero deben pasarse el día paseando o en la playa porque no contratan tanto como antes las propuestas de turismo de experiencias. Si los precios de los vuelos han subido un 60% y el de los hoteles un 25%, a los visitantes ya no les queda dinero para nada más».

Durán ha explicado a OKBALEARES que la caída de la actividad en el sector en pleno mes de julio está entre el 12% y el 15%, «pero es que en mayo y junio el descenso ya era el mismo, y mayo y junio junto a septiembre y octubre son nuestra temporada fuerte».

Empresas tan representativas del ocio en Mallorca como Palma Aquarium, Tren de Sóller, Jardines de Alfàbia, Cuevas del Drach, Mallorca Fashion Outlet, Orquídea Perlas, el bus turístico de Palma o Flor de Sal son algunas de las 40 empresas que están englobadas en este sector que se siente «víctima del aumento de precios en vuelos y alojamiento».

No son los únicos. Las mismas lamentaciones salen del sector de la restauración, que en algunas zonas turísticas presenta caídas del 40% en el número de clientes, siempre en comparación con las mismas fechas del año pasado. La caída general en la isla de Mallorca se cifra entre un 5 y un 6%, según el propio sector.

Rafa Durán, de ABACTUR, adelanta que de seguir así la temporada, las consecuencias se trasladarán al empleo, con «menos trabajadores y número de meses cotizados más corto si la temporada también se acorta».