La iniciativa que encantó a más de 1.000 niños de Manacor

La iniciativa que encantó a los niños de Manacor la organizó el Mallorca Palma Futsal con ocasión de la segunda edición de la temporada del Mallorca Palma Futsal on Tour, que acogió a los alumnos de seis colegios del municipio en el Polideportivo Miquel Àngel Nadal, que registró un lleno absoluto como había sucedido en Calvià en su primera visita de la temporada.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Mallorca Palma Futsal se han desplazado al Poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor para llevar a cabo la segunda edición de la temporada del «Mallorca Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc». En colaboración con el Ajuntament de Manacor, el Consell de Mallorca y la empresa Blanc i Blanc, la iniciativa social ha vuelto a ser un gran éxito, tal y como fue en Calvià, acogiendo a cerca de mil alumnos de entre seis centros del municipio: el CP Es Canyar, el CEIP Jaume Vidal, el CC La Salle, el CC Puresa de Maria, el CC Sant Francesc d’Assís y el CEIP Ses Comes.

El espectáculo comenzó con la presentación de Roqueta, la mascota del Mallorca Palma Futsal y prosiguió con un concurso de baile entre niños representantes de los diversos colegios participantes. Después, los jugadores salieron a la pista entre los aplausos de las gradas llenas del Miquel Àngel Nadal. Después, los jugadores se dividieron en dos equipos: el verde, liderado por Carlos Barrón, y el Blanc i Blanc, dirigido por Mario Rivillos y disputaron un partido poco convencional, con comodines que les ayudaban o perjudicaban.

A continuación, los equipos cambiaron de disciplina para probarse en futsal-tenis. Para finalizar, un grupo de 30 niños se enfrentó a los jugadores del Mallorca Palma Futsal.

El club balear continua, de esta forma, con uno de sus proyectos sociales más ambiciosos, que cuenta con el patrocinio y el nombre de Blanc i Blanc. La primera fecha programada era el 27 de febrero en Sóller, pero fue aplazada debido a las inclemencias meteorológicas al 8 de mayo. También queda por delante, la visita a Pollença, que cerrará el Tour de la temporada, el 14 de mayo.