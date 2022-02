Alejandro Sáenz de San Pedro, director general de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), que aglutina a los empresarios de los polígonos industriales de Son Castelló y Can Valero, ha criticado la dejadez del Ayuntamiento de Palma, liderado por el socialista, José Hila, con las dos principales áreas industriales de Baleares que aportan, cada año, a las arcas municipales más de 5 millones de euros, sólo, en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

«Yo si fuera el alcalde los cuidaría, pero no nos están cuidando», afirmó el director de ASIMA en el transcurso de una entrevista en Fibwi4. «Solo hay que ver las coches abandonados que hay, el estado de las aceras, el de los alcorques, y la vergüenza que paso cuando un asociado viene, y nos dice como está su calle, y que allí no viene nadie del Ayuntamiento a hacer nada», manifestó.

El directivo de ASIMA recordó que los dos polígonos datan de 1964, y fue en el 1973, cuando el Consistorio palmesano los recepcionó, por lo que es el responsable del cuidado y mantenimiento de aceras, alumbrado, circulación, etcétera. Tras reconocer que «siempre hemos intentado hasta la saciedad hablar con el Ayuntamiento y mostrar nuestra colaboración», lamentó que «hace un año, le ofrecimos ayuda para arreglar los alcorques de los árboles y esto sigue igual».

Una dejadez notoria para todo aquel que se desplaza a estas dos zonas industriales de la capital balear, y sobre la que el portavoz de este colectivo de empresarios industriales, dijo no sabe muy bien entender las causas.

«No son los medios, que los hay, no son los técnicos, porque como ciudadano me siento orgullo de los técnicos que hay en el Ayuntamiento. Pero si tenemos medios y profesionales, y después de un año, el Ayuntamiento de Palma no acepta esa mano tendida que ofrece ASIMA, me da que pensar que no hay voluntad política».

Una forma de actuar que supone una notable falta de respeto para unos empresarios, que aportan el 20% de la riqueza que se produce en Baleares, y que ven las grandes carencias que padecen en unos polígonos donde el mantenimiento del espacio público, responsabilidad del Ayuntamiento de Palma, brilla por su ausencia.

«Lo podemos extrapolar a la limpieza, al abandono que padecemos de coches que es tremendo», indicó San Pedro que recordó que en Son Castelló hay «un solar con capacidad para 1.500 coches y el Ayuntamiento retiraba allí los que están abandonados. Le obligaron a cerrarlo, y desde entonces, los coches que ya son residuos, los deja en la calle. El otro día nos han dicho que ya han negociado un terreno en Son Oms para 400 vehículos, cuando aquí hay uno con capacidad para 1.500», censuró.

Ante esta situación, el portavoz de los industriales exigió «un plan de choque para que desaparezcan de las calles los cientos de coches abandonados que hay». Por último, criticó el hecho de que la entidad empresarial «tenga que rogar y rogar, para que vengan los servicios de limpieza de Emaya», a las naves de Can Valero y Son Castelló.