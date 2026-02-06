Un indigente le pega un puñetazo en la cara a una barrendera de la empresa municipal de limpieza de Palma (Emaya) que, al parecer, ya la había acosado anteriormente. La agresión se produjo el pasado martes en la calle Reyes Católicos de Palma en el barrio de Pere Garau.

Según los testimonios recogidos en el lugar y el atestado policial el hombre es un habitual de la zona y se aproximó a la trabajadora y sin mediar palabra, le propinó un puñetazo utilizando un guante de boxeo que, según la víctima, contenía un objeto contundente en su interior para aumentar el daño del impacto.

La trabajadora ya había avisado antes de insultos y vejaciones por parte de este individuo. El ataque del pasado martes, ha recogido el sindicato, podría deberse a una represalia tras el desalojo del indigente de su zona habitual de pernocta.

Tras la agresión, la trabajadora fue atendida por compañeros y viandantes que acudieron rápidamente en su auxilio, la encontraron en un estado de shock y con una crisis de ansiedad por la agresión.

La Policía Local, que fue alertada de inmediato, ya ha tramitado las diligencias pertinentes. La trabajadora ha sido trasladada a la mutua empresarial para evaluar el alcance de sus lesiones físicas y el cuadro de estrés fruto de la agresión, con la intención de presentar una denuncia en las próximas horas.

El sindicato CCOO ha advertido que no es un caso aislado, sino la «gota que colma el vaso» para una plantilla que se siente cada vez más desprotegida. En los últimos meses, han explicado, se han reportado varios incidentes por los cauces ordinarios de la empresa que denotan un repunte de la criminalidad en la jornada laboral.

Así, se han referido a robos de maquinaria, agresiones verbales y vulnerabilidad en zonas críticas.

La organización sindical ha pedido a Emaya y al Ayuntamiento de Palma medidas de seguridad más estrictas y una mejora de los protocolos de seguridad laboral.