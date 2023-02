Los independentistas de Més tramitan por vía de urgencia la contratación de tres nuevos jefes en el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Palma, a menos de tres meses de las próximas elecciones municipales, y sin justificación alguna, más allá de los 5.500 euros mensuales que costarán a las arcas municipales los sueldos de los agraciados con estas plazas (200.000 euros anuales en total) que no tendrán además carga laboral añadida alguna a la que dedicarse.

Tres nuevos altos cargos para dirigir a un total de 22 empleados municipales, muchos de los cuales realizan trabajos que no son propios de este organismo y son derivados a tareas de otras áreas, dado el escaso volumen de trabajo de este ente público presidido por la imputada concejala, Neus Truyol, a la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por los vertidos de aguas fecales al mar, durante la pasada legislatura cuando presidía la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya).

Un organismo municipal de la vivienda totalmente inoperante que, en estos ocho años no ha construido ni una sola vivienda social y, que básicamente, se ha dedicado a tramitar algunas ayudas a la reforma de fachadas en determinados barrios degradados de la capital balear, pero que para este año no realizará ni inversiones en esta materia.

Por tanto, la creación de la Jefatura del Área de Rehabilitación de Barrios y Promoción de la Vivienda, nacerá sin contenido ya que en el presupuesto del ejercicio de 2023 no hay dotación presupuestaria para este menester.

En el caso del Jefe de Departamento de Gestión del parque de vivienda municipal, sucede más de lo mismo, dado que no se ha ampliado el número de viviendas sociales desde hace años, no se va a ejecutar el disparatado programa «contenedor—vivienda» anunciado por Truyol y rechazado por sus socios de gobierno, se han eliminado programas existentes de captación de pisos y los servicios de mantenimiento correctivo de las viviendas municipales están externalizados.

La tercera jefatura en cuestión, la de Servicios Centrales, tiene aún más difícil justificación, a la vista de la disminución de la carga administrativa por la falta de presupuesto y la reducción de los programas, además de que los informes jurídicos y gestiones administrativas de este organismo municipales los realizan despachos y gabinetes privados.

Pero a tres meses de unos comicios donde los independentistas de Més se juegan su continuidad en el gobierno de coalición con socialistas y Podemos, hay nervios y prisas en la dirección del Patronato por dejar cerrada la creación de estas tres jefaturas de área, cuya designación además se llevará a cabo mediante un sistema de promoción interna de los trabajadores laborales del Patronato.

De esta forma no podrán optar a esta convocatoria, cuyas bases han sido aprobadas vía exprés, el resto de funcionarios, y su nombramiento al no ser como en el resto de áreas municipales de libre designación, su destino laboral no estará vinculado al cambio de gobierno.

Al ser una convocatoria cerrada, sólo podrá concurrir personal laboral fijo del Patronato, sin que puedan concursar, ni funcionarios ni laborales indefinidos, en este caso, una vez que concluya el proceso de estabilización de plazas del Ayuntamiento de Palma, lo que garantizaría una amplia concurrencia en esta convocatoria ya abierta para la presentación de solicitudes.

Pero no parece que éste sea el objetivo de una concejala que será cabeza de lista de los independentistas de Més al Consistorio palmesano, y que lleva meses inmersa en su campaña electoral configurando su particular tablero político, para la partida poselectoral tras los comicios del 28 de mayo.