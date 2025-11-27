Un incendio destapa un impresionante arsenal de armas escondido en una vivienda de Selva, en Mallorca

Un incendio en una vivienda ubicada en el municipio de Selva (Mallorca) fue lo que destapó todo. La Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos hallaron un impresionante arsenal de armas y una plantación de marihuana que una madre y su hija, ambas de origen sudamericano, tenían escondido en el interior de la casa en la que residían.

Tras sofocar las llamas por todo el inmueble, los bomberos observaron una plantación de marihuana indoor, por lo que avisaron a la Benemérita. Posteriormente, varios agentes realizaron una inspección y registro de la vivienda, donde se comprobó la existencia de una sofisticada plantación con instalaciones eléctricas y de ventilación para optimizar el crecimientos de las plantas y evitar que generasen olores sospechosos.

Además, también se halló una gran cantidad de drogas de todo tipo. En total, se incautaron 14 kilos de cogollos y hojas de marihuana, 1’1 kilos de anfetaminas, 95 gramos de resina de hachís y 43 frascos de metadona.

Por si fuera poco, la Guardia Civil intervino un impresionante arsenal de armas formado por 2 carabinas, 1 pistola, 14 armas de aire comprimido, 1 arma simulada, 1 pistola detonadora, 1 ballesta, 2 armas de electrochoque, 2 llaves de pugilato, varias defensas y 850 cartuchos de diferentes calibres, entre otros objetos.

Igualmente se intervinieron 4850 euros y 43 lámparas para el cultivo de marihuana.

Finalmente, se procedió a la detención de las propietarias y residentes de la vivienda, dos mujeres sudamericanas de 41 y 18 años, por un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.