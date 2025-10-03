Illes Balears-Peñíscola: cita inusual en el pabellón Galatzó

Tras el empate en Manzanares, el Illes Balears Palma Futsal afronta este viernes un nuevo reto en su camino por mantenerse en los puestos altos de la clasificación. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se medirá al Servigroup Peñíscola en un encuentro de alta exigencia que se disputará de forma excepcional en el Poliesportiu Galatzó, en Calvià, debido a las obras de renovación de la pista en Son Moix, todavía sin concluir.

Será un partido atípico por muchos motivos. Acostumbrado a jugar ante más de 3.000 aficionados en casa, el equipo mallorquín contará esta vez con el apoyo de solo 400 socios, en un pabellón que se estrena como sede de Primera División. Aun así, el objetivo es claro: hacer valer el factor local y volver a ganar.Con dos victorias y dos empates en las cuatro primeras jornadas, el Illes Balears Palma Futsal suma 8 puntos y ocupa actualmente la cuarta posición en una liga extremadamente igualada, en la que cada jornada ofrece marcadores ajustados y partidos muy disputados. Vadillo ya podrá contar con Deivão, reincorporado esta semana tras resolver trámites administrativos, mientras que Piqueras continúa como única baja del equipo.

Enfrente estará el Servigroup Peñíscola, un rival que llega con ganas de seguir sumando. El equipo de Santi Valladares se impuso el pasado fin de semana al Jaén FS y buscará su segunda victoria consecutiva para escalar posiciones. A pesar de los cambios en su plantilla, el vigente campeón de la Copa de España mantiene el nivel competitivo que lo llevó a ser el mejor equipo de la liga regular el curso pasado.

Antonio Vadillo reconocía ayer en rueda de prensa que el encuentro no se disputa en las circunstancias ideales. “El partido es muy atípico”, explica el entrenador jerezano, “y tenemos ganas de pasarlo página cuanto antes. A ver si podemos volver a nuestro hábitat lo más pronto posible”. El conjunto mallorquín ha tenido que alternar diferentes instalaciones para entrenar en las últimas semanas, y ahora jugará en casa sin estar realmente en casa.

“Llevamos un tiempo entrenando en varios pabellones. Vamos a jugar como locales, pero no estamos en Son Moix, donde solemos tener una media de 2500 aficionados. El viernes solo podrán acompañarnos 400”, lamenta Vadillo.

Pese a todas estas circunstancias, el técnico es claro: “No hay excusas. Con esto tenemos que competir. Nunca una excusa nos hará perder un partido. Lo que nos hace ganar es correr más que el rival, apretar más, estar más concentrados, tener más acierto y querer el partido más. Y, aun así, a veces no se gana. Pero eso es en lo que nos vamos a enfocar”.

Vadillo insiste en que, aunque no sea el escenario habitual, el equipo tiene que hacer valer el factor cancha. “Tenemos que salir a por los tres puntos. Somos conscientes de que será un partido exigente y tenemos que estar preparados. Estamos ante una liga muy equilibrada y para ganar hay que hacer muy buen partido”.