Illes Balears-Etolie Lavalloise, arranca la defensa de la Champions

Tres Champions consecutivas. Veinticuatro partidos sin perder. Quince duelos europeos disputados en Son Moix con trece victorias y solo dos empates. Un año más de aquello que al principio parecía un milagro. Una ronda más en casa. Otro reto por delante que confirma que lo del Illes Balears Palma Futsal no es casualidad. Es trabajo, compromiso, talento y ambición.

El tricampeón de Europa inicia su cuarta participación en la UEFA Futsal Champions League con la Main Round, que se celebrará esta semana en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, sede confirmada por la UEFA y recinto fetiche para los de Vadillo. Será la sexta fase europea que acoge el pabellón palmesano en poco más de dos años, una cifra que refleja la confianza institucional en la organización del club y el papel protagonista que ha ganado Palma en el mapa internacional del fútbol sala.

El debut del Illes Balears Palma Futsal en esta nueva edición de la UEFA Futsal Champions League será este miércoles 29 de octubre ante el Etoile Lavalloise, organizador de la última Final Four en la que los mallorquines se proclamaron campeones en Le Mans. El conjunto francés llega con un bloque de altísimo nivel, en el que destacan varios internacionales —tanto con Francia como con Marruecos—, y con bagaje en la competición europea. El choque se perfila como uno de los más exigentes del grupo, una cita clave entre dos equipos llamados a competir al máximo nivel.

El jueves llegará el turno del ERA-Pack Chrudim, vigente campeón de la República Checa. Un bloque directo, competitivo y con recorrido en Europa, que no suele fallar en las Main Round y ha llegado a disputar también Elite Rounds en temporadas anteriores. Sobre el papel, parte como uno de los equipos más asequibles del grupo, pero en Europa no hay margen para confiarse.

La fase se cerrará el sábado con un duelo que promete ser de alto voltaje frente al Semey FC de Kazajistán, uno de los equipos que más fuerte está apostando por la Champions. Los kazajos han reforzado su plantilla con fichajes de peso y llegan a Palma con el objetivo claro de estar en la Final Four de mayo.

Los tres primeros del grupo obtendrán el billete a octavos de final, en un nuevo formato que sustituye la antigua Elite Round por eliminatorias directas a ida y vuelta. Por eso, la posición final en el grupo puede marcar el camino: quedar primeros permitiría un cruce, a priori, más favorable.

El equipo, que atraviesa un mal momento en liga con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, busca activar el chip europeo, ese que siempre ha hecho del Palma un rival letal en Europa. La ambición está intacta, y el vestuario lo tiene claro: el camino arranca en casa, con los suyos, y con la ilusión renovada.