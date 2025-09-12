Illes Balears-Córdoba: tercer partido en una semana

El Illes Balears Palma Futsal afronta este viernes su tercer partido en una semana. Después de sumar una victoria de mérito en Valdepeñas, el conjunto de Antonio Vadillo regresa a Son Moix con la intención de hacerse fuerte en casa y brindar a la afición el primer triunfo oficial de la temporada como local. Enfrente estará el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (21:00h / LaLiga+), un rival en gran forma que ha protagonizado uno de los mejores arranques de la liga.

El partido del pasado martes en Valdepeñas se puso muy complicado para los mallorquines, pero el equipo supo reaccionar, gestionar el contexto y sacarlo adelante con personalidad para acabar llevándose los tres puntos por 3-5 en una de las pistas más exigentes de la competición. Un triunfo que refuerza el trabajo realizado en el último mes y medio y que aporta confianza para seguir creciendo.

El rival de este viernes tampoco pondrá las cosas fáciles. El Córdoba Patrimonio ha sumado cuatro puntos de seis posibles frente a dos rivales de máxima exigencia: venció a ElPozo Murcia (2-4) y empató en casa ante Movistar Inter (1-1). El equipo andaluz llega a Palma en un gran momento, con un bloque sólido, competitivo y muy intenso que amenaza con convertirse en una de las revelaciones de la temporada.

Ambos equipos llegan empatados a puntos y con la mirada puesta en el parón internacional que comenzará justo después de esta tercera jornada. Terminar esta primera semana de vértigo con seis puntos sería un paso importante en una liga que ya ha demostrado ser igualadísima desde el primer día. El equipo quiere despedirse con buenas sensaciones y sumar de tres ante su afición antes de un parón que se antoja clave para recargar energías y seguir creciendo.

Antonio Vadillo prevé un encuentro exigente. El técnico del Illes Balears Palma Futsal advierte del gran momento del conjunto andaluz, que ha firmado un gran inicio de temporada y llega a Palma invicto tras dos jornadas.

“En este inicio liguero, con el ritmo competitivo que llevamos y el calendario tan intenso, vamos a recibir a un rival muy complicado. Córdoba está haciendo las cosas muy bien y, por lo que he podido analizar, quizás sea el equipo más hecho a estas alturas de temporada”, valora Vadillo. Pese a haber renovado buena parte de su plantilla, el técnico destaca la soliacer un gran partido”.