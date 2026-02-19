Illa copia a Prohens y también quiere que el catalán cuente para la regularización de ilegales de Sánchez

La Cataluña presidida por el socialista Salvador Illa se ha alineado este jueves con la petición que formuló el Govern de Marga Prohens, del PP, el pasado 30 de enero, en la línea de reclamar que los inmigrantes ilegales que opten a la regularización masiva promovida por Pedro Sánchez «hagan por conocer el catalán» además del español.

La Generalitat catalana ha presentado una enmienda al Proyecto de Real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes, informa el Departamento de Política Lingüística en un comunicado.

Esta petición va en la misma línea de lo manifestado por el portavoz del Govern balear de Marga Prohens, Antoni Costa, el pasado día 30 de enero: «Aquí tenemos una lengua propia -y lo digo claramente- y los que quieran obtener la residencia legal en España y en esta comunidad autónoma en concreto han de mostrar su voluntad de conocer nuestra lengua propia». «Aquí tenemos una identidadque tenemos la obligación de preservar». Declaraciones con las que el Ejecutivo balear añadía esta condición además del conocimiento del español.

La enmienda catalana, que se anunció este miércoles en la primera reunión de seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua, prevé que en la modificación del Reglamento de extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, para «reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión».

La propuesta establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, y que cada autonomía «podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos». De aprobarse esta enmienda, el Govern balear tendrá potestad para dirimir si el nivel de catalán es aceptado o no.

En el caso de Cataluña, el Departamento de Política Lingüística se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización para «garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua».