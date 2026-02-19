Illa obligará a aprender catalán a los inmigrantes regularizados que residan en Cataluña

La Generalitat de Cataluña, presidida por Salvador Illa, ha anunciado este jueves que el conocimiento del catalán será un requisito obligatorio para los inmigrantes regularizados que quieran obtener el permiso de residencia en esta comunidad española.

Esta iniciativa se articula a través de una enmienda presentada por el Govern al Proyecto de Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes, promovido por el Gobierno central con el objetivo de legalizar a quienes residen en España sin documentación.

La enmienda plantea que, en el momento de la primera renovación del permiso de residencia, se valore el aprendizaje del catalán como un «criterio positivo de integración».

Además, el texto propone que los inmigrantes que resulten beneficiarios de este proceso tengan un plazo de hasta un año desde que obtienen la residencia para haber iniciado sus estudios de catalán. Aunque todavía falta por concretar cómo se acreditará este aprendizaje, el objetivo declarado es reforzar la integración lingüística como «un elemento de cohesión social».

El Proyecto de Real Decreto de regularización extraordinaria se ha diseñado para beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular en España, con unos 500.000 inmigrantes potencialmente afectados en todo el Estado y alrededor de 150.000 en Cataluña específicamente.

Actualmente, el 90% de los permisos de residencia se tramitan a través de la figura del arraigo, vía por la que el solicitante presenta en algunos casos un informe de inserción social que, en Cataluña, exige el curso básico de catalán, pero no es vinculante. Una vez que se modifique el Reglamento de Extranjería, pasará a ser vinculante. Y la aspiración del Govern catalán y Junts es que sea directamente la Generalitat quien apruebe o deniegue estos expedientes.

Los argumentos del Govern

Según declaraciones del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat, la iniciativa busca favorecer la «integración cultural y social» de las personas que se instalan en Cataluña, partiendo de la idea de que el conocimiento de la lengua local facilita la participación activa en la vida comunitaria y en el mercado laboral.

El consejero responsable de la política lingüística ha subrayado que el objetivo no es «imponer barreras», sino «estimular» el aprendizaje del catalán como «herramienta de inclusión». Asimismo, se ha comprometido a ampliar la oferta de cursos y formación lingüística para asegurar que quienes lo necesiten puedan acceder fácilmente a clases, especialmente en niveles básicos.