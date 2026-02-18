La noticia saltaba hace unos días. Este lunes se hacía oficial la continuidad de Barcelona y el circuito de Barcelona-Cataluña en el calendario de la Fórmula 1, una renovación que se extenderá hasta 2032 pero no sin consecuencias. El circuito catalán estará presente hasta dicha fecha pero no lo hará de manera continuada, sino en años alternos, ya que se turnará un año sí, otro no, con el trazado de Spa. La noticia no sentado nada bien en la bancada de Carles Puigdemont, con un ataque de cuernos considerable por la irrupción de Madring y Gran Premio de Madrid, que les ha quitado hasta el pseudónimo: será el nuevo Gran Premio de España.

Montmeló finalizaba este año su actual contrato y la irrupción de Madrid como sede de un Gran Premio ha terminado por ser determinante en el futuro del trazado en la Fórmula 1, donde ha sido incontestable en los últimos 35 años, desde que se inauguró en 1991. Así, el denominado desde ahora Gran Premio de Barcelona-Cataluña estará en el calendario de la Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032, una vez concluido el actual contrato, que finaliza en 2026.

Este acuerdo alcanzado por la Generalitat de Cataluña, dueño mayoritario del conglomerado detrás del circuito de Montmeló, no ha gustado nada a Carles Puigdemont ni a Junts per Catalunya, sobre todo tras la aparición del Gran Premio de Madrid, situación que han dejado patente en el Parlament con una batería de preguntas con las que pedían explicaciones por el pacto continuista pero con el que pierden un notable potencial económico.

Este pasado martes, el diputado por Junts per Catalunya Joan Canadell ha manifestado ese sentimiento de pérdida, de derrota, con el acuerdo alcanzado y esa pérdida de tres grandes premios en seis años, lo que considera «un grave retroceso económico y estratégico para la comarca del Vallès y para el conjunto del país».

Entre PSC, ERC i Comuns, estan destruint cada dia d’una manera o altra, el que tant ha costat de construir. Avui la F1 i el descontrol de la pesta porcina…#JaNhihaprou https://t.co/LiDVbGLcW1 — Joan Canadell (@jcanadellb) February 17, 2026

Canadell reitera que este acuerdo oficial «es una mala noticia» se mire por donde se mire, perdiendo tres grandes premios en los seis próximos años con el nuevo contrato, ya que la Fórmula 1 «proyecta Cataluña al mundo y genera actividad económica, empleo y un retorno fiscal».

En palabras del propio diputado, la pérdida de estos grandes premios para Cataluña supone dejar de percibir 900 millones de euros en los próximos años, una cuantía «importante para la comarca del Vallès y que tiene un impacto sensible en algunos municipios, y en definitiva para todo el tejido empresarial que depende de este evento».

Junts denuncia la pèrdua parcial del Gran Premi de F1 a Catalunya i exigeix explicacions al Govern. 🗣️ @jcanadellb: “És un greu retrocés econòmic i estratègic per al Vallès i per al conjunt del país”. Més informació 👉 https://t.co/Dr2ew0SFk8 pic.twitter.com/15ez4Qqoio — Junts Parlament (@JuntsParlament) February 17, 2026

Canadell señala directamente a Miquel Sàmper por estas negociaciones y no entiende «que Madrid consolide su contrato hasta 2035 y que aquí no hayamos sabido defender una infraestructura y un activo estratégico como el Circuit de Barcelona-Catalunya», calificando el proceso de «poco transparente», señalando al Gobierno catalán: «No ha explicado con claridad cuáles eran las condiciones reales de la negociación ni qué alternativas se han explorado».

«Exigimos máxima transparencia en la gestión del Circuit y en los nombramientos vinculados a esta estructura. El país no se puede permitir opacidad ni decisiones que acaben perjudicando su economía y su proyección internacional», concluía Canadell.