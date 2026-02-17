Ni las borrascas frenan las obras del Madring: «Vamos con dos semanas de adelanto»

El circuito de Madring avanza a pasos agigantados con el objetivo de estar listo para el GP de España de Fórmula 1. Desde la organización aseguran que el trazado estará listo «para el 31 de mayo». Ni siquiera todas las borrascas que han tenido lugar durante la construcción del circuito han frenado las obras. Tanto José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, como Carlos Jiménez, director de operaciones de IFEMA Madrid, afirman que van con «una semana y media o dos de adelanto».

El trabajo previo realizado les permitió tener un colchón de tiempo para cuando llegaran condiciones climatológicas adversas. Esas cinco semanas que tenían de adelanto se han reducido a dos después de las lluvias que han atizado Madrid en este último mes. «Vamos con una semana y media o dos de adelanto», aseguró Carlos Jiménez.

A día de hoy, Madring lleva «más de 80.000 entradas vendidas», un 72% de su capacidad total, que será de 120.000. «A medida que realizamos el circuito, colocamos más tribunas. Entradas que salen a la venta, entradas que se agotan», dijo José Vicente de los Mozos, que recalcó que «el circuito estará finalizado a finales de mayo». Además, el GP de España «será el único que tenga un business paddock», una experiencia VIP para vivir la Fórmula 1 en Madrid.

Durante la presentación del patrocinio de Ford como local event supporter del GP de España de F1 para los próximos cinco años, el director de operaciones de IFEMA Madrid, responsable de coordinar las operaciones del circuito de Madring, que están «a punto de empezar una parte crítica que es el asfaltado, primeras capas, en vía pública y Valdebebas a partir de este jueves».

Una carrera de test antes del Gran Premio

El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid desveló a los medios que están trabajando codo con codo con la Federación Española de Automovilismo para organizar una carrera de prueba este verano. La idea de la organización es que haya una prueba de coches no abierta al público, una vez esté terminado el circuito, para poner a prueba el trazado de Madring y que no suceda como en Las Vegas con la alcantarilla.

«Estamos trabajando con la Federación. Nuestra idea es hacer una carrera de más bajo nivel antes del 11 de septiembre para testear que pasen coches, para que no nos pase como pasó en Las Vegas», dijo José Vicente de los Mozos. E insistió en que «no tenemos problemas, vamos en plazo».

Carlos Jiménez reconoció que hay mucha gente trabajando en las obras: «En junio, julio y agosto se esperan picos de 10.000 personas trabajando cada día». Sobre las entradas, Jiménez comentó que de las entradas que se han vendido «hay un 40% entradas locales y el resto son de fuera de Madrid. Hay un porcentaje alto de internacionales. Los primeros países son México y Gran Bretaña».