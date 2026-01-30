Ibiza arranca las obras de su joya deportiva con el circuito de motocross Parc Motor de Sa Coma una infraestructura, en palabras del presidente del Consell del PP Vicent Marí, «largamente reivindicada» por el mundo del motociclismo en la isla y que supondrá «un antes y un después para la práctica de los deportes del motor en condiciones de seguridad, orden y respeto ambiental».

Durante el acto, el presidente del Consell ha señalado que, con este proyecto, «cumplimos con un compromiso largamente reclamado por generaciones de aficionados, deportistas, familias y entidades vinculadas al mundo del motor en nuestra isla», subrayando que no se trata de una obra improvisada, sino de una iniciativa «madura, sólida y responsable, que llega después de muchos de ambientales y administrativos”. En este sentido, ha afirmado que «podemos decir con orgullo que aquella reivindicación histórica ya es una realidad en marcha».

Impulsado el Consell cuenta con un presupuesto de adjudicación de 5.744.360 euros. Las obras, con una duración prevista de 18 meses empezaron el 13 de mayo de 2025 y tienen como fecha estimada de finalización el 22 de septiembre de 2026. La empresa adjudicataria es Matías Arrom Bibioni, S.L.

El circuito se ha diseñado en cota inferior, rodeado de taludes y pantallas acústicas, con una longitud total de 1.525 metros, una anchura de 6 metros y una recta de salida de 105 metros, incorporando una zona de seguridad de 2 metros paralela al trazado. El complejo dispondrá de pit-lane, paddock, zona de comisarios, vestuarios, baños, enfermería, parrilla de salida, instalaciones para el público, bar y zonas técnicas, además de un amplio sistema de control ambiental.

Más de la mitad del coste del proyecto se destina a medidas de integración paisajística, control acústico y gestión ambiental, con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y garantizar la convivencia con el entorno. El Parc Motor permitirá además concentrar en un único espacio seguro y regulado una práctica deportiva que hasta ahora se llevaba a cabo de forma dispersa y en instalaciones precarias.

El presidente Marí ha remarcado que el Parc Motor «pone fin a la provisionalidad, a la dispersión ya la falta de instalaciones dignas» y ha sido concebido desde el primer momento con criterios de sostenibilidad, integración paisajística y convivencia con el entorno, destacando la ubicación en sa Coma como un ejemplo de transformación de un antiguo uso militar en una infraestructura moderna.

Vicent Marí ha querido agradecer expresamente «la paciencia y la confianza de todos los aficionados y deportistas del motor, que nunca han dejado de creer que este proyecto llegaría», así como el trabajo de los servicios técnicos del Consell, del Departamento de Deportes y de las federaciones deportivas «por haber contribuido a definir una instalación adaptada a las necesidades reales del sector».