El paro de este octubre deja en Baleares cifras cercanas a las que se registraron antes de la pandemia. La diferencia es de un 2,67%, es decir, todavía hay 1.353 parados más que en el mismo mes de 2019. Si bien los datos reflejan que la situación se estabiliza, también dejan una lectura clara, no habrá temporada de invierno como decía el Govern. Un hecho que el ejecutivo balear ha obviado de su valoración «muy positiva» del paro. Al otro lado, las patronales, que piden prudencia y más política contra la desestacionalización.

Según el director general de Modelo Económico y Empleo del Govern balear, Llorenç Pou, los datos de paro y afiliación «confirman la reactivación de la economía y el mercado de trabajo de manera intensa». En este sentido, ha incidido en que octubre «no es un mes de temporada alta» y que por ello «las cifras son muy positivas». Sin embargo, el número de parados sube y se asemeja al de 2019. No hay crecimiento, sino estabilización hacia la normalidad. Lectura que Pou y el Govern no hacen con el paro, pero sí con el descenso de la afiliación. «Es una caída habitual en este periodo debido al turismo y es similar a la de años anteriores», ha apuntado el director general.

Por tanto, Baleares se encamina hacia la normalidad, pero no evita la estacionalización turística. La prometida temporada de invierno no se producirá, excepto que noviembre sorprenda. No obstante, se prevé que este mes cierre el 70% de la planta hotelera que estaba abierta. No es nada nuevo, sino parte del ciclo turístico que el Govern decía que iba a romper. Precisamente, durante la World Travel Market, la presidenta del ejecutivo, Balear, Francina Armengol, ha vendido que la temporada se alargará. Este año no será así, al menos eso dicen las cifras de paro, quizá para 2022.

Por otro lado, las patronales han considerado que los datos son positivos porque se va recuperando la normalidad, pero han pedido prudencia. «Estos datos son buenos desde el punto de vista interanual. En cambio, comparados con 2019, la recuperación real todavía está lejos», ha analizado el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora.

«Baleares se encuentra en el camino correcto hacia la recuperación, aunque debemos ser cautos», ha pedido la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas. También ha recordado que todavía hay 8.904 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Así, ha incidido en que las Islas han iniciado un periodo de recuperación del empleo al que todavía le queda camino por recorrer.

Urge reducir la estacionalización

La realidad es que para impulsar de verdad la economía de Baleares, hace falta que la temporada turística sea más larga. En este sentido, UGT ha insistido en que «se debe priorizar la reducción de la estacionalidad». «El mercado laboral está remontando respecto a 2020, pero se está repitiendo el mismo modelo estacional de toda la vida».

El sindicato, al igual que el Govern, ha calificado como «positivos» los datos del paro. Sin embargo, ha señalado que aunque la temporada ha sido mejor de lo esperado, «sólo ha durado cuatro o cinco meses». «Bien sea por una crisis económica o sanitaria, Baleares siempre sufre las consecuencias con más virulencia que el resto del país», ha insistido.

En la misma línea se ha pronunciado CCOO, que ha subrayado que «no se puede continuar con un modelo económico que precariza el empleo». «Baleares se basa en contratos temporales y estacionales que dependen, casi exclusivamente, de la actividad turística». Por ello, ha asegurado que urge tomar medidas contra dicha estacionalización. Y con respecto a los datos del paro, ha remarcado que «como cada mes de octubre se produce un aumento en el número de desempleados y una bajada en las afiliaciones».