El Govern balear deja definitivamente sin plaza a la afanada oncóloga de Ibiza por no saber catalán

La actual Conselleria de Salud del Govern balear ha desestimado el recurso presentado por la afanada oncóloga del Hospital Can Mises de Ibiza, Alicia Quílez, que perdió su plaza por no disponer del certificado de catalán que impuso el anterior Govern de Francina Armengol. La doctora Quílez perdió su plaza a pesar de haber aprobado el concurso oposición por el simple hecho de no disponer del certificado B2 de catalán. La exigencia de este certificado no figuraba en las bases iniciales de la convocatoria y por esto, entre otros motivos, decidió presentar el recurso.

El Govern del PP que preside Marga Prohens no ha podido, o no ha sabido, encontrar una solución para que la oncóloga recupere su plaza al haber superado el concurso oposición y ha desestimado su recurso. La decisión choca con la anunciada recientemente por el Govern en el Parlament de devolver su plaza a los celadores de hospitales que Armengol expulsó del bolsín de interinos por no saber catalán.

Alicia Quílez cuenta con una amplia experiencia en diversos hospitales de España y el extranjero y ahora pierde así definitivamente su plaza aunque tiene la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia.

La historia de la doctora Quílez es rocambolesca y en el recurso que presentó ante la Conselleria de Salud del actual Govern del PP relata de forma pormenorizada su caso con la intención de demostrar la injusticia cometida. Sin embargo, la Conselleria de Salud no le ha dado la razón y no le otorga la plaza en el departamento de Oncología del Hospital Can Mises.

Después de una trayectoria de tres años en el área de oncología de Ibiza, en diciembre de 2022 Alicia Quílez se inscribió en el concurso oposición convocado por la Conselleria de Salud para conseguir una plaza fija. Gobernaba el pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol y en esta convocatoria se decidió eliminar el requisito del catalán ante el grave déficit de oncólogos en Ibiza. En mitad del proceso y sin avisar a los opositores, la Conselleria de Salud decidió volver a imponer el requisito del catalán en las bases de la convocatoria de la oposición.

El problema es que no se avisó del cambio de las bases ni a la doctora Quílez ni a los demás aspirantes. La oncóloga superó las oposiciones sin problema pero en el momento de la adjudicación de plazas le pidieron que presentara el certificado de catalán, que evidentemente no tenía. Lo que tenía era la absoluta creencia de que el catalán no era requisito.

En su recurso, Quílez explica que el 20 de diciembre de 2022 se publicó la resolución de la Conselleria de Salud aprobando las convocatorias específicas de procesos selectivos, tanto por el sistema de concurso extraordinario como de concurso-oposición, derivadas de la oferta de empleo público adicional de estabilidad ordinaria y excepcional de estabilización para el año 2022.

En aquel momento la doctora Quílez se encontraba ocupando un puesto de FEA de oncología médica como interina en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Can Misses de Ibiza, el mismo puesto para el que optaba en la convocatoria.

Añade que el 8 de enero de 2023 renunció a su puesto interino para cursar una estancia internacional en una unidad específica de cáncer de mama y ginecológico en un hospital de Francia como parte de su proyecto de tesis doctoral y con la intención de regresar al puesto original una vez se resolviera la oposición a la que se había inscrito cumpliendo las bases publicadas en diciembre de 2022 en las que no se exigía el catalán.

Armengol cambia las bases y exige catalán

El 23 de marzo de 2023 se publicó una corrección de errores y se modificaron las bases de la convocatoria. Estas modificaciones exigían un nivel B2 de conocimiento de lengua catalana otorgando una moratoria de dos años para presentar dicha acreditación a los candidatos que estuvieran trabajando en el IB Salut en la misma categoría a la que concursan y a fecha fin de la convocatoria (23 de enero de 2024).

En su recurso Quílez explica que «esta enmienda exige el catalán para la especialidad de oncología médica, eximiendo a otras especialidades de dicho criterio, lo que resulta disfuncional y contrario al interés de haber declarado el área de oncología del Hospital Can Misses como área de muy difícil cobertura durante el mismo año 2023».

También se dice en el recurso que «esta modificación es discriminatoria ya que no se aplica a todas las especialidades ni categorías profesionales, y resulta injustificada puesto que el conocimiento de la lengua no se exige a los profesionales interinos que están actualmente cubriendo las plazas vacantes ni a quienes optaron a una plaza por oposición en convocatorias previas. Tampoco se exige de manera equitativa a todas las especialidades ni categorías profesionales. Por lo tanto, atenta contra el artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y su aplicación obedece a criterios arbitrarios de carácter político».

«De haber sabido que en marzo de 2023 se modificarían estas bases, habría podido renunciar a mi contrato en una fecha posterior al fin de la convocatoria, es decir, después del 23 de enero de 2023, evitando así mi exclusión y pudiendo tomar posesión de la plaza en el Hospital Can Misses, lo que atenta contra mis intereses personales y profesionales», manifiesta la oncóloga en el recurso.

La doctora lamenta que la modificiación de las bases no le fuera comunicada personalmente por ninguna de las vías destinadas para ello, sino que se publicó exclusivamente en la web del IB Salut. «La falta de notificación precisa e individual sobre esta modificación me impidió presentar alegaciones», argumenta.

Resulta que Quílez, a pesar de no ser informada, tampoco fue excluida del proceso, ya que el proceso selectivo siguió su curso, participando y siendo incluida en las listas definitivas de personas admitidas en el turno libre, publicadas el 28 de abril de 2023 en la web del IB Salut, en las listas de notas del examen definitivo publicadas el 29 de septiembre de 2023, y en las listas de aspirantes que superan el concurso-oposición, publicadas el 8 de mayo de 2023.