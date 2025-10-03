El Govern asegura que «no abandonará a los ibicencos» tras las inundaciones

«El Govern no abandonará a los ibicencos». Declaración de intenciones del Ejecutivo de Marga Prohens en boca de su portavoz, Antoni Costa. El Govern está a la espera de que ayuntamientos y Consell Insular de Ibiza hagan el recuento de daños para, en ese momento, iniciar los trámites de las ayudas tras las graves inundaciones de esta semana.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha reiterado que el Ejecutivo ayudará a los ayuntamientos de Ibiza que quieran pedir la declaración de zona catastrófica e impulsará además esta declaración.

Tras el Consell de Govern y en respuesta a los medios de comunicación, Costa ha recordado que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se ha comprometido a agilizar trámites para que el Consejo de Ministros pueda aprobar la declaración cuanto antes.

Además, el Govern trabaja en líneas de ayudas, aunque desconoce los importes puesto que no tiene la valoración económica de los desperfectos ocasionados por las lluvias en Ibiza. «Queremos ponernos a disposición de las instituciones de Ibiza y saber qué líneas de acción emprenderemos. No abandonaremos a los ibicencos en este sentido porque pondremos sobre la mesa los recursos necesarios», ha insistido.

El objetivo es ayudar a los ayuntamientos para reparar infraestructuras dañadas, así como a ciudadanos afectados por las inundaciones.

Educación, ha añadido, ha detectado desperfectos en algunos centros que están abiertos. Una vez superado el primer impacto, hay que pensar en la reconstrucción y reparación, ha concluido.

El portavoz del Govern ha celebrado que «en sólo 72 horas» Ibiza ya encara la vuelta a la normalidad». De hecho, la carretera del aeropuerto de Ibiza ya ha reabierto, según ha confirmado el Consell de Ibiza este viernes.

En sus redes, la institución ha recomendado conducir con precaución, después de que esta vía sufriera graves inundaciones con las lluvias del pasado martes. Las fuertes precipitaciones obligaron a cerrar el túnel, que quedó anegado completamente.