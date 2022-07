El gobierno socialista de Mallorca rechaza homenajear a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca, Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, tal y como había propuesto Vox en el pleno celebrado hoy en el Consell de Mallorca.

Aunque la sesión presidida por la presidenta socialista, Catalina Cladera, arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de los dos agentes fallecidos tras un atentado terrorista que tuvo lugar en la localidad mallorquina de Calvià hace 13 años, el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, rechazaron colocar en la fachada del edificio insular sendos lazos azules para reconocerlos como víctimas del terrorismo, como proponía la moción rechazada de Vox.

La consejera de Vox, Cristina Macías, lamentó lo sucedido, y aunque expresó su satisfacción porque «me parece muy bien que pongan un crespón negro el día 30 de julio porque eso querrá decir que la moción no ha caído en el olvido», lamentó que «no quieren poner el lazo azul porque eso significaría reconocer que son víctimas del terrorismo de ETA, porque ese es el símbolo».

«Es lamentable que hayan votado en contra de nuestra moción», abundó Macías, » porque a quienes están haciendo daño es a las víctimas. Una vez más, PSOE, Més y Podemos han blanqueado a la banda terrorista ETA. No sólo eso. En esta institución contamos con Més, actuales socios electorales de EH Bildu (formación que cuenta con más de veinte miembros condenados por colaborar con ETA)», recalcó Macías.

Tras lamentar que nadie más en el gobierno insular quiera intervenir, contestar o debatir sobre el particular, lo consideró «algo normal porque Més es la marca blanca de Bildu». La consejera de Vox advirtió, no obstante, a las afirmaciones del tripartito insular que gobierna esta institución en Mallorca que «en menos de un año cuando estén aquí y nosotros gobernando, cada 30 julio se colocará un lazo azul en recuerdo y homenaje a estos dos guardias civiles, y lo verán en el balcón, y junto a esto cero subvenciones al catalán y a sus chiringuitos independentistas».

Desde el grupo insular socialista, el conseller Javier de Juan justificó el voto negativo del gobierno insular porque «vamos a recordarlos igual que al resto de víctimas que fueron asesinadas por no pensar igual, como fueron las víctimas del levantamiento del alzamiento fascista de 1936, pero no vamos a admitir que usen la institución en recuerdo de unas víctimas, y no podemos votar que si a una formación que falta al respeto de esta institución, y que no cree en las mínimas normas democráticas».