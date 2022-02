Andoni Iraola y Luis García Plaza han valorado en rueda de prensa el pase del Rayo Vallecano a las semifinales de la Copa del Rey. Luis García Plaza ha lamentado el error en la jugada del penalti «que nos ha lastrado mucho» y ha reconocido sentirse dolido por la eliminación «porque teníamos mucha ilusión en seguir adelante».

Por parte del entrenador del cuadro bermellón, García Plaza, ha lamentado la eliminación copera ante los rayistas: “Ha sido un partido muy igualado. El error que hemos tenido nos ha lastrado. Es un balón que no tiene peligro y tenemos que evitar esas situaciones. Se ha competido en un terreno de juego que no estaba demasiado bien. Se ha tenido alguna opción para marcar, igual que ellos, pero no se ha acertado. Teníamos mucha ilusión y ganas de pasar”.

Sobre la valoración de las nuevas incorporaciones-Muriqi, Rico y Gio- el técnico madrileño ha destacado el buen debut de todos ellos: “Han estado bien todos. A Gio le hemos sacado de la posición y estaba un poco más desubicado, pero creo que nos va a dar mucho”, ha afirmado.

Uno de los factores que han provocado el enfado de los bermellones han sido las constantes pérdidas de tiempo de los franjirrojos: “De los últimos 15 minutos creo que se han jugado dos, y del descuento, dos. Ojalá tuvieran el valor de dar 15 de propina porque se pierde mucho tiempo”.

Por parte del entrenador local, Andoni Iraola, se ha mostrado entusiasmado por lograr el histórico pase a semifinales: “Siento una gran alegría por la afición, por los jugadores y por la gente que ha estado con nosotros en todo momento. Tenemos que seguir compitiendo y mejorando, pero somos conscientes de que todavía podemos llegar más lejos. Probablemente seremos los menos favoritos de los cuatro que habrá en el sorteo, eso sí, una vez que te metes en esta ronda hay que pelearlo a tope. Ahora será a doble partido y nos costará aún más”.

El cuadro del entrenador vasco está cosechando una temporada sobresaliente en la competición liguera. A todo ello, hay que sumarle su clasificación a la penúltima ronda tras 40 años sin lograrlo: “Tenemos que ir con la mentalidad de no conformarnos con lo que hemos hecho. Queremos seguir siendo competitivos y colarnos en la gran final, por eso, vamos a ir a por todas”, ha explicado sonriente.

Durante el encuentro, la grada de animación, ha llevado a cabo varias protestas contra la directiva. Andoni Iraola ha afirmado que es una cuestión que afecta al vestuario: “Al final somos personas y nos preocupa. Cuando ha terminado la primera mitad la situación se ha normalizado y lo hemos notado. Nos ha venido muy bien”, concluyendo así la conferencia de prensa.