Un fuerte temporal siembra el caos en un buque de Baleària: balanceos extremos, pánico y daños en coches

Un fuerte temporal provocado por la borrasca Emilia puso en graves aprietos a un buque de la naviera Baleària, que se vio obligado a abortar su travesía Algeciras-Ceuta por el mal tiempo y la mar. El viento y las fuertes olas de más de tres metros de altura hicieron tambalear el barco durante un buen rato, provocando la angustia y el pánico entre los pasajeros que iban a bordo.

El buque llamado Ciudad de Mahón zarpó con retraso debido a las condiciones meteorológicas adversas y las condiciones del mar. El viaje estaba previsto para las 14:30 horas, sin embargo, nada más salir del puerto, a eso de las 18:00 horas, el capitán del barco decidió abortar la travesía enseguida y dar la vuelta, aunque no lo tuvo nada fácil. Tal y como se puede ver en el vídeo, el temporal provocó movimientos extremos en el buque.

Lo peor de todo se vivió en la parte de la bodega, donde varios vehículos de pasajeros se vieron seriamente dañados por el balanceo del buque, aunque todavía no han sido cuantificados. Una vez sean analizados por los peritos de las compañías aseguradoras se podrá obtener un cómputo generalizado del gasto.

La compañía @Balearia nos informa de que, por motivos meteorológicos, la salida prevista del buque Ciudad de Mahón, desde este puerto de Ceuta a las 14:30 h, queda demorada a la espera del próximo parte del Capitán a las 17:30 h.

Gracias. #BorrascaEmilia — Autoridad Portuaria de Ceuta – Port of Ceuta (@apceuta) December 13, 2025

La pesadilla se prolongó hasta la madrugada. Y es que no fue hasta pasadas las 03:30 horas cuando el barco pudo atracar de nuevo en el puerto de Algeciras. De hecho, el capitán del buque Ciudad de Mahón necesitó más de 20 minutos para poder entrar en el puerto con total seguridad y no provocar más daños materiales.