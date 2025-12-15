La borrasca Emilia cambia por completo el tiempo en Baleares: esto es lo que se viene a partir del martes

La estabilidad meteorológica en Baleares parece que tiene las horas contadas. La llegada de la borrasca Emilia a las Islas parece inminente y traerá consigo mal tiempo a falta de poco más de una semana para las fiestas de Navidad. Según la Aemet, las lluvias y el descenso de las temperaturas están a punto de llegar.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, Miquel Gili, ha apuntado que los efectos de la borrasca Emilia empezarán a notarse a partir de este martes. Según las previsiones, será una jornada con cielo poco nuboso y algunas lluvias, que pueden ir acompañadas de tormenta y barro.

En concreto, las precipitaciones se prevén principalmente en el sur de Mallorca, y en las islas de Ibiza y Formentera. Ocasionalmente podrán ser lluvias fuertes en algunas zonas, pero por el momento la Aemet no ha activado ningún aviso por meteorología adversa.

En cuanto al viento, será entre flojo y moderado del sureste, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y los 18 grados. Las nocturnas se situarán entre los 10 y los 15 grados.

El miércoles continuará el cielo tapado, y no se descartan lluvias con barro o acompañadas de tormenta. Será a partir de la tarde cuando el cielo se irá despejando. Las temperaturas registrarán pocos cambios –con mínimas de entre 9 y 14 grados y máximas de entre 16 y 18 grados– y el viento soplará entre flojo y moderado del nordeste.

La previsión de la Aemet apunta a un ligero ascenso de las temperaturas a partir del jueves, hasta los 18 y 20 grados de máxima, aunque el cielo seguirá con intervalos nubosos y alguna precipitación débil. El viento continúa también entre flojo y moderado del este y nordeste.

Otro frente provocará a partir del viernes que el cielo vuelva a estar cubierto con algunas lluvias. Las temperaturas no registrarán cambios y el viento será moderado en todas las Islas