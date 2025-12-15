PREVISIÓN DEL TIEMPO

La borrasca Emilia cambia por completo el tiempo en Baleares: esto es lo que se viene a partir del martes

La Aemet prevé una bajada de temperaturas, lluvias con barro y tormentas

Viandantes protegiéndose de la lluvia en la plaza de España de Palma.
Pedro Serra

La estabilidad meteorológica en Baleares parece que tiene las horas contadas. La llegada de la borrasca Emilia a las Islas parece inminente y traerá consigo mal tiempo a falta de poco más de una semana para las fiestas de Navidad. Según la Aemet, las lluvias y el descenso de las temperaturas están a punto de llegar.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, Miquel Gili, ha apuntado que los efectos de la borrasca Emilia empezarán a notarse a partir de este martes. Según las previsiones, será una jornada con cielo poco nuboso y algunas lluvias, que pueden ir acompañadas de tormenta y barro.

En concreto, las precipitaciones se prevén principalmente en el sur de Mallorca, y en las islas de Ibiza y Formentera. Ocasionalmente podrán ser lluvias fuertes en algunas zonas, pero por el momento la Aemet no ha activado ningún aviso por meteorología adversa.

En cuanto al viento, será entre flojo y moderado del sureste, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y los 18 grados. Las nocturnas se situarán entre los 10 y los 15 grados.

El miércoles continuará el cielo tapado, y no se descartan lluvias con barro o acompañadas de tormenta. Será a partir de la tarde cuando el cielo se irá despejando. Las temperaturas registrarán pocos cambios –con mínimas de entre 9 y 14 grados y máximas de entre 16 y 18 grados– y el viento soplará entre flojo y moderado del nordeste.

La previsión de la Aemet apunta a un ligero ascenso de las temperaturas a partir del jueves, hasta los 18 y 20 grados de máxima, aunque el cielo seguirá con intervalos nubosos y alguna precipitación débil. El viento continúa también entre flojo y moderado del este y nordeste.

Otro frente provocará a partir del viernes que el cielo vuelva a estar cubierto con algunas lluvias. Las temperaturas no registrarán cambios y el viento será moderado en todas las Islas

