La AEMET alerta: lo que trae la borrasca Emilia a estas zonas de Andalucía no tiene buena pinta

La borrasca Emilia trae una alerta en estas zonas de Andalucía no tiene buena pinta y en las últimas horas se ha transformado en roja. Será el momento de aprovechar al máximo determinados momentos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tocará estar pendientes de la AEMET que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que pueden convertirse en una auténtica pesadilla en todos los sentidos. Es lo que puede pasar en estos días en lo que realmente puede convertirse en estos días que pueden acabar siendo clave.

La temida borrasca Emilia puede traer una serie de detalles que pueden convertirse en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una auténtica pesadilla para aquellos que no dudan en darnos algunos detalles destacados. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un giro destacado en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que nos hubiera imaginado

La AEMET lanza una importante alerta

Una nueva alerta puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que teníamos por delante, con una alerta que ha ido cambiando por momentos.

Hemos pasado de conocer la existencia de esta amenaza por lluvias intensas que ha ido ganando protagonismo. Por lo que, tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que sin duda alguna no habíamos tenido en consideración, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial.

La seguridad que tenemos por delante en estas próximas jornadas que tenemos por delante, puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna, tendremos que empezar a tener en consideración.

Estas lluvias pueden ser más peligrosas de lo que nos imaginaríamos, la AEMET ha subido la alerta y eso quiere decir que se deben reducir al máximo los desplazamientos que tenemos que realizar. La seguridad puede acabar siendo lo que nos haga estar pendientes de esta previsión del tiempo.

Esto es lo que trae la borrasca Emilia en esta zona de Andalucía

Esta zona de Andalucía estará en riesgo extremo en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos lance esta alerta destacada que puede acabar marcando la diferencia destacada en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Predominio de los cielos poco nubosos en la vertiente atlántica. En el resto, cielos muy nubosos acompañados de chubascos, especialmente intensos y persistentes en el tercio oriental, donde serán localmente fuertes e irán acompañados de tormentas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente este. Levante fuerte en litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día». Las alertas estarán activadas: «Chubascos persistentes en el área del Estrecho y en el tercio oriental, donde serán localmente fuertes e irán acompañados de tormentas».

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días: «Precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en el Estrecho y zonas del sureste y principalmente del levante, donde es probable alcanzar intensidad torrencial y superar 180 litros acumulados en 12 horas, acompañadas por tormentas y ocasionalmente con granizo. Probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En las islas Canarias montañosas, rachas muy fuertes de viento de componente norte al principio del día con chubascos y tormentas que en las vertientes norte se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres de Tenerife. Probables nieblas persistentes en el centro de Lugo».

Siguiendo con la misma previsión: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia. Predominarán cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste. En el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal. Con incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste. Es probable que sean fuertes o muy fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, donde podrán ser torrenciales, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1800-2000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia. Nieblas matinales en interiores de Galicia, centro norte peninsular y tercio oriental, localmente persistentes. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos. Mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto. Heladas débiles».