Frances Tiafoe, primer jugador confirmado del Mallorca Championships 2026

El Mallorca Championships, único torneo ATP sobre hierba que se celebra en el sur de Europa, inicia una nueva etapa con Vanda Pharmaceuticals como patrocinador principal. Desde ahora, el evento pasará a denominarse oficialmente Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. El torneo celebrará su sexta edición del 20 al 27 de junio de 2026 en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.

El primer jugador confirmado para 2026 es Frances Tiafoe, conocido por su energía en pista y su gran conexión con el público. El estadounidense debutará en Mallorca, sumando aún más atractivo a un torneo que combina la hierba certificada por Wimbledon con el estilo y la esencia del Mediterráneo.

Toni Nadal, director del torneo, declaró: “Frances es un jugador que aporta algo diferente allá donde va. Su pasión y estilo de juego conectarán con nuestros aficionados, y su compromiso temprano es una muestra del prestigio que el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ha alcanzado entre los jugadores internacionales.”

La incorporación de Vanda Pharmaceuticals, compañía biofarmacéutica global especializada en el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras, supone un impulso significativo para el torneo y refuerza su posición dentro del calendario ATP 250.

Edwin Weindorfer, CEO de e|motion group y organizador del torneo, señaló:

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Vanda Pharmaceuticals como nuevo patrocinador principal. Su apuesta por la innovación y la excelencia encaja plenamente con nuestros valores y con la creciente proyección internacional del Mallorca Championships.”

Mihael H. Polymeropoulos, MD, CEO, Presidente y Presidente del Consejo de Administración de Vanda Pharmaceuticals, añadió: “En Vanda nos sentimos orgullosos de ser patrocinadores principales del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, en esta hermosa isla, con una gran tradición cultural y deportiva. Nuestros objetivos en Vanda están alineados con este torneo de tenis de primer nivel, que representa el espíritu del deporte, la salud y el bienestar.”

Las entradas para el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026 ya están a la venta, con10para todos los aficionados que deseen disfrutar de una semana de tenis de primer nivel sobre hierba en el Mallorca Country Club, en un enclave único del Mediterráneo.