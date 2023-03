Los fichajes de invierno no pintan nada en el Mallorca

Hadzikadunic, Augustinsson y Morlanes, los tres fichajes del Mallorca en el pasado mercado de invierno, juegan un papel intrascendente en el equipo en esta segunda vuelta. Entre los tres apenas suman 106 minutos en Liga cuando se han cumplido ya dos meses desde su llegada. El caso más llamativo es el de Morlanes, que llegó como refuerzo estrella y que apenas ha intervenido en dos partidos para un total de 27 minutos, aunque en el club están convencidos de que sólo es cuestión de tiempo que acabe entrando en la rueda de Javier Aguirre.

La situación de los tres jugadores no entraba en los cálculos de nadie cuando el club anunció su llegada durante el pasado mes de enero, sobre todo en el caso de Manuel Morlanes, que parecía llamado a ser un fijo durante la segunda vuelta, y por el que se realizó un esfuerzo económico importante. El centrocampista aragonés debutó en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla participando en 26 minutos, pero apenas se le vio y a partir de ahí su papel en el equipo se ha reducido a un minuto testimonial ante el Espanyol en Cornellà Desde entonces no ha vuelto a ser utilizado. No jugó ni un solo minuto ni ante el Elche ni ante la Real Sociedad, en los dos últimos partidos de Liga.

El sueco Ludwig Agustinsson, propiedad del Sevilla, aunque jugó la primera parte de la temporada cedido en el Aston Villa, debutó precisamente en el Sánchez Pizjuán ante la sanción de Jaume Costa. De los tres refuerzos es el que ha jugado más. Fue titular en ese encuentro, pero Aguirre le sustituyó a los 72 minutos y desde entonces su aportación se reduce a apenas siete minutos ante el Elche en Son Moix. Sorprende esta situación al ser un jugador de marcada experiencia que, de hecho, acaba de ser de nuevo convocado por la selección sueca.

Finalmente, el sueco Denis Hadzikadunic es quien peor parte de está llevando. El defensa perteneciente al Rostov ruso, que jugó la primera vuelta en el Malmoe, sigue inédito en el Mallorca, con el que no ha jugado ni un solo minuto, pero es que además Aguirre ha preferido reubicar a otros jugadores en su posición, como el uruguayo Gio González, antes que tirar de él. Es evidente que cuando finalice su cesión abandonará el Mallorca.

En el club piensan que, sobre todo en el caso de Morlanes, el futbolista acabará entrando en la rueda de Aguirre. Para el Mallorca el centrocampista aragonés, ex del Villarreal, es un fichaje estratégico a largo plazo y están convencidos de que acabará triunfando aunque, de momento, su papel sea meramente testimonial.