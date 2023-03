Para entender la decisión de Medié Jiménez en el VAR, obligando a Munuera Montero a acudir al monitor a revisar la acción previa al gol del empate de Muriqi, hay que recordar el escándalo arbitral de Iglesias Villanueva en el Elche-Betis de la pasada jornada. El Mallorca pagó los platos rotos y se quedó sin un punto que ya tenía en el bolsillo aunque, siendo honestos, no se lo había merecido ante un rival que había sido mejor, y que no había marcado antes porque el meta serbio Rajkovic sostuvo a los de Aguirre. Tarde negra para Muriqi que, además de haberle anulado el 1-1, no podrá jugar el próximo domingo ante la Real Sociedad al haber visto la quinta tarjeta amarilla.

Tratando de marcar distancias desde el principio el Mallorca salió dominante al campo y metió al Elche en su área en un arranque de partido en el que pareció inminente el 1-0. Sin embargo el gol no llegó, pese a que estuvo cerca, y poco a poco el balón empezó a alejarse del área de Edgar Badía para aposentarse en la zona ancha, ya sin peligro.

A medida que fue avanzando la tarde el Mallorca fue decreciendo en su dominio y el Elche, al que le había costado mucho hacerse notar en el comienzo, fue sacando la cabeza y atreviéndose a buscar aventuras más allá de su propio campo. El equipo de Aguirre tuvo en este tramo su mejor ocasión de la primera parte, en una melé en el área que acabó con un disparo rechazado por Nteka, pero quien de verdad disfrutó de las dos grandes oportunidades del acto inicial fue el colista. Justo al paso por la media hora Gimbau obligó a Rajkovic a hacer una gran parada ante un disparo raso desde fuera del área, pero aún más clara fue la llegada que produjo el córner posterior, que dejó a Omar Mascarell con todo a su favor para marcar el 0-1, pero le faltó puntería.

Con Boyé controlado por Raíllo y Muriqi secado por Verdú, no hubo más disparos de ahí hasta el descanso más allá de un golpeo flojito y al centro de la portería de Dani Rodríguez cuando ya se agotaba el tiempo añadido. Munuera Montero mandó a los futbolistas al vestuario con 0-0 y una sensación de máximo equilibrio. Todo iba a quedar pendiente del segundo tiempo.

El Elche salió dispuesto a matar o a morir tras el intermedio. Pablo Machín relevó a Carmona y dio entrada a Tete Morente en una clara demostración de intenciones que se tradujo con un asedio que estuvo a punto de darle un disgusto al Mallorca, sobre todo en un centro de Clerc que tuvo que abortar in extremis Galarreta.

Le costó mucho al equipo de Aguirre deshacerse del dominio del Elche, pero cuando lo consiguió llevó verdadero peligro. A los 58 minutos una dejada de Kadewere en el área lo recogió Dani Rodríguez, cuyo disparo atajó Edgar Badía en una grandísima parada. La respuesta del Elche fue casi inmediata. Lucas Boyé se hizo sitio en el área y soltó un remate que obligó a Rajkovic a mostrar la mejor de sus versiones.

De nuevo fue providencial el portero serbio a los 70 minutos ante Gumbau mientras el partido entraba en su recta final con todo por decidir. Entonces al Elche se le lesionó su baluarte en defensa, Gonzalo Verdú, el secante de Muriqi, y Machín no tuvo más remedio que acudir a Diego González, que había llegado muy tocado al choque. Aguirre, advirtiendo la posibilidad de explotar el fútbol directo, mandó más arriba al delantero kosovar.

Muriqi no sólo no marcó, sino que además vio la tarjeta amarilla que le impedirá jugar el próximo domingo ante la Real Sociedad, mientras que el Elche tuvo de nuevo el 0-1 en un mano a mano de Ponce ante Rajkovic, que coronó su gran tarde con otro paradón.

Todo iba dirigido al 0-0 pero a los 88 minutos Gumbau botó de esquina y en el punto de penalti, totalmente solo, apareció Lucas Boyé para rematar a la escuadra y dejar helado Son Moix, que aspiraba a otra victoria en el descuento como ante el Valladolid.

Con todo el Mallorca no se rindió y se tiró a por todas metiendo atrás al Elche y llegando al minuto 96 con opciones de empatar. Fue entonces cuando en un forcejeo Maffeo le ganó a Ponce y consiguió meter un centro al área que, tras un par de rebotes, convirtió en gol Muriqi. El estadio saltó de alegría pero el VAR obligó a Munuera a ir al monitor para anular el tanto por una falta previa del lateral. La tarde acabó de la peor manera posible, con Toni Amor expulsado y el equipo sufriendo su primera derrota del año en Son Moix.

Mallorca: Rajkovic (3), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (2), Copete (1), Jaume Costa (1), Galarreta (1), Dani Rodríguez (1), Kadewere (1), Kang In Lee (1) y Muriqi (1). Abdón (1) por Kadewere (59′), Augustinsson (1) por Jaume Costa (82′), Amath (1) por Dani Rodríguez (82′), Antonio Sánchez (1) por Kang In Lee (85′)

Elche: Edgar Badía (2), Carmona (1), Palacios (1), Verdú (2), Bigas (1), Clerc (1), Gumbau (1), Mascarell (1), Nteka (1), Fidel (1) y Boyé (1). Tete Morente (1) por Carmona (46′), Ponce (1) por Nteka (60′), Raúl Guti (1) por Fidel (66′), Diego González (1) por Verdú (72′).

Gol: 0-1. Min.88: Boyé

Árbitro: Munuera Montero (1). TA Raíllo, Copete, Muriqi, Boyé, Carmona, Nteka. TR Toni Amor (100′)

Estadio: Son Moix. 14.065 espectadores.