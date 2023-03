Con calcar los resultados obtenidos el año pasado en Son Moix ante los rivales que quedan por desfilar en Palma ya le basta al Mallorca para asegurarse la permanencia en Primera División, incluso perdiendo los siete partidos que le faltan por jugar fuera de casa. Al equipo de Aguirre le resulta suficiente con sumar 10 puntos de los 39 que quedan por disputarse de aquí a final de temporada. El objetivo no se ha cumplido, pero sí es que es cierto que está cada vez más cerca.

En teoría con 10 puntos debería ser suficiente para alcanzar la permanencia en Primera División. Si se suma esa cantidad se llegaría a la cifra de 42 puntos, que históricamente ha garantizado la salvación salvo en algunas excepciones, como en la temporada 10-11, en la que el Deportivo bajó a Segunda con 43. Desde entonces hasta ahora sólo se ha llegado a la frontera de 40 puntos en dos ocasiones: en el curso 11-12 el Villarreal bajó con 41 puntos y en 2014 el Almería necesitó llegar a esos 40 puntos condenando a Osasuna, que se quedó en 39. Es cierto que en esta Liga parece que la permanencia va a cotizar más alto, pero por encima de 42 es bastante improbable.

Con 13 partidos por delante, la pregunta es: ¿de dónde se sacan esos 10 puntos? Quedan seis partidos en Palma y siete fuera. El siguiente en Son Moix ante Osasuna presenta, a priori, una oportunidad inmejorable porque los navarros estarán pensando en el choque de la semana siguiente ante el Athletic en el que se juegan su pase a la final de la Copa del Rey. Lo lógico es que no arriesguen demasiado en Son Moix, así que si el Mallorca no comete errores debería ser un encuentro de tres puntos. Eso sí, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa porque, desde luego, Osasuna no regalará la victoria.

Más allá de ese choque, quedan por pasar por Palma Getafe, Athletic, Cádiz, Valencia y Rayo. Equipos de la zona media y de la zona baja. Son Moix tiene la clave de la permanencia, eso es evidente. Hacen falta tres victorias y un empate y los rivales no parecen invencibles. De hecho, calcando los resultados de la pasada temporada ante estos mismos equipos (victoria ante Athletic, Cádiz y Rayo, empate ante Getafe y derrota ante el Valencia) ya sería suficiente.

Por si acaso, además, a los de Aguirre les queda un colchón de siete partidos fuera de casa para sumar lo que dejen escapar en casa. No es un calendario fácil (Betis, Valladolid, Celta, Atlético, Girona, Almería y Barcelona), pero me cuesta creer que se vayan a perder todos los encuentros. Algo tiene que caer. Seguro.

La permanencia parece bien encaminada. Queda confirmarla, que es lo más difícil, y el primer obstáculo será el Betis el próximo domingo a las dos de la tarde. No son ni un rival ni es un escenario fáciles, pero ahí empieza el camino de la salvación.