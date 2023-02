2-1. El árbitro y los errores defensivos arruinan al Mallorca

El Mallorca sigue sin encontrar la salida del túnel en sus partidos a domicilio. El equipo de Aguirre ha sufrido hoy su quinta derrota consecutiva lejos de Son Moix víctima de sus errores defensivos y de un error arbitral en un derribo a Amath en la recta final que no fue señalado. El gol de Muriqi, primero como visitante en 2023, no ha servido de nada y se han pagado con sangre los titubeos atrás que empiezan a ser ya preocupantemente frecuentes. El resultado no impacta en la clasificación, pero sí que aleja de momento a los bermellones de zona europea.

La fortaleza defensiva del equipo tiene poco que ver en esta segunda vuelta con lo que se había visto en el tramo inicial de la competición. En Palma se mantiene el tipo, pero en cuanto se toma el avión se ven las costuras por todas partes. Hoy incluso a Rajkovic, que cometió un error inédito para un portero que había mostrado una seguridad absoluta durante todo el Campeonato. Por fortuna los buenos resultados en Son Moix amortiguan las carencias como visitante, pero éste es un problema que hay que solucionar cuanto antes.

A los once minutos tuvo el Mallorca su primera gran ocasión de la matinal. Jaume Costa navegó por la banda izquierda y desde ahí advirtió la llegada de Dani Rodríguez, al que habilitó con un pase raso para que el gallego, ya dentro del área, rematara por poco fuera. Consciente de la oportunidad que acababa de desperdiciar, el centrocampista se arrojó al suelo con las manos en la cabeza. Poco después sería Kang In Lee quien lo intentó, pero su disparo se marchó a córner.

El partido avanzaba por la senda correcta cuando de repente sucedió lo inesperado. A los 22 minutos, cuando Aguirre aún estaba en la banda aplaudiendo en el habitual homenaje que se rinde a Dani Jarque en cada partido que juega el Espanyol en casa, un gravísimo error de Rajkovic, que no acostumbra a lunares como éste, permitió a Aleix Vidal habilitar a Braithwaite, que en posición legal marcó el 1-0.

En otros partidos, como Getafe o Cádiz, el gol le hizo mucho daño al Mallorca. Sin embargo en esta ocasión el equipo se mantuvo en pie de la mano de Kang In Lee y Dani Rodríguez, y aunque la siguiente oportunidad volvió a ser espanyolista, cuando a Puado le cayó un balón en el área que resolvió con un disparo alto, los de Aguirre acabaron recogiendo el premio que se habían merecido durante toda la primera parte. A los 41 minutos Dani Rodríguez condujo por la parte izquierda y cedió raso al borde del área para que desde ahí Muriqi, con un derroche de calidad, superara a Pacheco con un remate sutil que se alojó en la escuadra. Es el décimo gol del delantero kosovar.

Los dos equipos se fueron al vestuario con el marcador equilibrado, pero quien rompió la paridad en el inicio de la segunda parte fue el Espanyol. Diego Martínez relevó a Aleix Vidal para dar entrada a Nico Melamed y el canterano se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la defensa del Mallorca, que acabó claudicando tras varios avisos a los 50 minutos con un disparo raso y cruzado de nuevo de Martin Braithwaite para colocar de nuevo con ventaja a los propietarios del estadio.

Tampoco esta vez tiró al suelo la toalla el Mallorca, que obligó a Pacheco a hacerle un paradón a Ángel, aunque la acción más clara llegó a los 79 minutos cuando el mexicano César Montes derribó a Amath dentro del área sin que ni el árbitro ni el VAR lo consideraran punible. Volvieron los fantasmas del penalti no pitado en el partido de la primera vuelta ante el Espanyol para desesperación de Aguirre, que por lo menos esta vez no fue expulsado, sino sólo amonestado

Espanyol: Pacheco (2), Óscar Gil (1), César Montes (1), Sergi Gómez (1), Oliván (2), Vinicius (1), Denis Suárez (1), Sergi Darder (2), Aleix Vidal (1), Puado (1) y Braithwaite (2). Nico Melamed (2) por Aleix Vidal (46′), Joselu (1) por Puado (71′), Gregera (1) por Denis Suárez (1).

Mallorca: Rajkovic (0), Maffeo (1), Valjent (0), Raíllo (1), Nastasic (0), Jaume Costa (1), Galarreta (1), Dani Rodríguez (2), Kang In Lee (2), Kadewere (0) y Muriqi (2). Ángel (1) por Valjent (69′), Amath (1) por Kadewere (69′).

Árbitro: Alberoja Rojas (0). TA Gragera, Melamed, Galarreta, Aguirre

Goles: 1-0. Min.22: Braithwaite; 1-1. Min.41: Muriqi; 2-1. Min.50: Braitwaite.