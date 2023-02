El Mallorca tiene un problema fuera de casa que cada día es más evidente. No queda ni el menor rastro del equipo que se fue al descanso del Mundial tras ganar en Valencia y en Villarreal. Ahora es un enemigo dócil que no presenta batalla y que es presa fácil para sus rivales, el último el Sevilla, que le pasó por encima en una primera parte para olvidar. Es la cuarta derrota consecutiva en Liga sin haber podido marcar además ni un solo gol. Por fortuna la clasificación no corre peligro porque la historia cambia radicalmente en Son Moix, donde se llevan el mismo número de victorias.

Primero fue en Getafe, luego en Pamplona, más tarde en Cádiz y hoy en Sevilla. Eso, sin contar el partido de Copa en San Sebastián donde se repitió la historia. El Mallorca post Mundial es una verdadera madre en sus desplazamientos. Contrasta llamativamente con el rendimiento del equipo en Palma, donde han caído uno tras otro Atlético, Valladolid, Celta y Real Madrid. Esos 12 puntos son precisamente el colchón que le permite ver todavía muy lejos la zona peligrosa, pero conviene no confiarse.

El Mallorca perdió por incomparecencia en el Sánchez Pizjuán, superado de cabo por un Sevilla inmensamente superior que se lo comió con patatas en una primera parte para olvidar, posiblemente la peor de la temporada como visitante fuera de casa. El equipo no tuvo el balón, no fue capaz de frenar al rival y sólo un par de paradas de Rajkovic evitaron que el primer gol se alargara en el tiempo, aunque pronto quedó claro que era sólo cuestión de tiempo.

La frágil ventaja de un resultado favorable se quebró por primera vez a los 28 minutos. El senegalés Pape Gueye sacó un centro largo desde su campo que cogió dormidos primero a Valjent, que le dio demasiado espacio a En Nesyri, y luego a Rajkovic, al que el remate del marroquí le pasó por debajo del cuerpo.

El 1-0 no calmó al Sevilla, que se fue a por el segundo y lo tuvo varias veces antes de acabar consiguiéndolo al filo del descanso. Augustinsson salió de su zona y facilitó el contragolpe de Jesús Navas, cuyo centro raso se comió Nastasic. Maffeo tampoco estuvo rápido y Brian Gil, en boca de gol, no tuvo más que empujar al fondo de la red para llegar al final de la primera parte con un resultado que pareció definitivo.

El segundo acto comenzó con un escándalo arbitral porque Iglesias Villanueva y el VAR se inhibieron de un flagrante agarrón de Bade a Muriqi que debería haberse saldado con tarjeta roja para el defensa del Sevilla. El árbitro no señaló ni falta y el equipo perdió la oportunidad de disputar 45 minutos completos en ventaja numérica. Pese a ello el Mallorca dio un paso hacia adelante porque el Sevilla se lo permitió, pero sin la menor mordiente porque Muriqi sigue peleado con el gol y Aguirre tampoco estuvo afortunado en los cambios.

Sevilla: Bono (1), Navas (2), Bade (1), Nianzou (1), Gudelj (1), Fernando (1), Pape Gueye (2), Suso (1), Óliver Torres (2), Brian Gil (2) y En Nesyri (1). Montiel (1) por Navas (58′), Rakitic (1) por Suso (73′), Ocampos (1) por En-Nersyri (74′), Jordán (1) por Fernando (81′), Acuña (1) por Óliver Torres (81′)

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (1), Valjent (0), Raíllo (1), Nastasic (1), Augustinsson (1), Baba (1), Galarreta (0), Dani Rodríguez (0), Kang In Lee (1) y Muriqi (0). Amath (1) por Dani Rodríguez (64′), Morlanes (1) por Baba (64′), Kadewere (1) por Augustinsson (72′), Abdón (1) por Valjent (84′)

Árbitro: Iglesias Villanueva (1). TA Brian Gil, Montiel, Jordán, Gudelj, Kang In Lee, Baba

Goles: 1-0. Min.28: En-Nesyri; 2-0. Min.40: Brian Gil

Estadio: 35.150 aficionados en el estadio Sánchez Pizjuán.