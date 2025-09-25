EsRadio y EIVO lanzan un programa de Deporte Base a las ondas y en ‘streaming’

Este jueves arranca en Baleares el primer programa conjunto de una emisora de radio y una plataforma OTT. EIVO ha alcanzado un acuerdo de colaboración con esRadio Baleares para realizar juntos un nuevo programa dedicado al Deporte Base. El contenido estará centrado en las ligas del fútbol de nuestra cantera, con apartados también de baloncesto y vóley.

El programa, que se emitirá todos los jueves de 15.05 a 16.00 horas, estará presentado por Maties Adrover, creador de la cuenta Actualidad Fútbol Base, y Pep Toni Butler, y podrá seguirse también en diferido en esRadioBaleares.com, iVoox, Spotify, YouTube y la OTT de EIVO. Además, contará con colaboradores como el psicólogo Pep Toni Román y el ex jugador y experto en fútbol Rafel Sastre.

El programa irá más allá del análisis y seguimiento de las ligas. Nace con una vocación pedagógica: aportar conocimientos y herramientas prácticas a jugadores, entrenadores y familias. A través de entrevistas, análisis y debates, busca informar, formar y acompañar a toda la comunidad del deporte base.

El estreno contará con invitados de primer nivel, entre ellos el presidente de la Federación Balear de Fútbol, Jordi Horrach, y Llorenç Guardiola, miembro de la comisión de competición de la FFIB.

EIVO esRadio en joc constituye una experiencia pionera. «Es un proyecto que nace con enorme ilusión y con el objetivo de sumar conocimiento y esfuerzos para ofrecer un programa único, que esperamos arraigue en Mallorca», explica el director de esRadio Baleares, Gabriel Torrens. «Nunca antes una emisora ha puesto en marcha en nuestras Islas -prosigue- un espacio deportivo con imágenes propias y lo ha retransmitido en streaming, además de por los canales habituales, nuevos y tradicionales de la FM».

Por su parte, Juan Ochogavía, CEO de EIVO, señaló: «Nuestro propósito siempre ha sido dar visibilidad al deporte base. Ahora, gracias a esta colaboración con esRadio, lo llevamos también a la radio, creando un espacio con un formato no visto hasta ahora en el deporte base».