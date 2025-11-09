Carlos Alcaraz – Alex de Miñaur, en directo hoy: partido ATP Finals 2025 en vivo minuto a minuto

Carlos Alcaraz se estrena en las ATP Finals, la Copa de Maestros que se disputa en Turín y que reúne a los mejores tenistas de la temporada. El tenista español, que llega como número dos del mundo, es uno de los grandes favoritos a ganar este torneo que tiene dos fases, una primera en la que se medirá a tres rivales y ya duelos directos de semifinal y final. Para empezar, Carlos Alcaraz se enfrenta a Álex de Miñaur y el partido lo podrás seguir en vivo y en directo online en OKDIARIO.

Arrancan las ATP Finals y con ello Carlos Alcaraz entra en juego en este gran duelo ante Álex de Miñaur que podrás seguir aquí en directo. El tenista español se mide al australiano, pero tendrá como mínimo dos duelos más: ante el estadounidense Taylor Fritz y contra el italiano Lorenzo Musetti. Si queda entre los dos primeros de su grupo, avanzará a semifinales.

Carlos Alcaraz nunca ha perdido ante Álex de Miñaur, que es el rival de los tres que tiene en esta fase de grupos que menor ranking tiene. Su dos últimos enfrentamientos, en 2025, fueron sobre la arcilla de Barcelona y la pista indoor de Róterdam, misma superficie sobre la que se juega en Turín.

El número 1 del tenis

Además, en estas ATP Finales de Turín, también está en juego el número 1 del mundo del tenis. Carlos Alcaraz todavía tiene opciones de recuperar esa posición que le quitó recientemente Sinner. Para ello, le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición.

Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos en este torneo y tiene varías vías para volver al trono. Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar los tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanza la final.

Alcaraz – De Miñaur en las ATP Finals en vivo

