Carlos Alcaraz – Alex de Miñaur, en directo hoy: partido ATP Finals 2025 en vivo minuto a minuto
Sigue en vivo y en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur de las ATP Finals
La intrahistoria del entrenamiento de Alcaraz y Sinner al estilo Federer y Nadal: «No tenía ni idea»
Carlos Alcaraz se estrena en las ATP Finals, la Copa de Maestros que se disputa en Turín y que reúne a los mejores tenistas de la temporada. El tenista español, que llega como número dos del mundo, es uno de los grandes favoritos a ganar este torneo que tiene dos fases, una primera en la que se medirá a tres rivales y ya duelos directos de semifinal y final. Para empezar, Carlos Alcaraz se enfrenta a Álex de Miñaur y el partido lo podrás seguir en vivo y en directo online en OKDIARIO.
Arrancan las ATP Finals y con ello Carlos Alcaraz entra en juego en este gran duelo ante Álex de Miñaur que podrás seguir aquí en directo. El tenista español se mide al australiano, pero tendrá como mínimo dos duelos más: ante el estadounidense Taylor Fritz y contra el italiano Lorenzo Musetti. Si queda entre los dos primeros de su grupo, avanzará a semifinales.
Carlos Alcaraz nunca ha perdido ante Álex de Miñaur, que es el rival de los tres que tiene en esta fase de grupos que menor ranking tiene. Su dos últimos enfrentamientos, en 2025, fueron sobre la arcilla de Barcelona y la pista indoor de Róterdam, misma superficie sobre la que se juega en Turín.
El número 1 del tenis
Además, en estas ATP Finales de Turín, también está en juego el número 1 del mundo del tenis. Carlos Alcaraz todavía tiene opciones de recuperar esa posición que le quitó recientemente Sinner. Para ello, le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición.
Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos en este torneo y tiene varías vías para volver al trono. Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar los tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanza la final.
Alcaraz – De Miñaur en las ATP Finals en vivo
Como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en las ATP Finals 2025 con una cobertura desde Turín, donde estaremos en directo y en vivo con la narración de este duelo entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur.
(7-6, 5-2)
De Miñaur alarga el partido
Consigue ahora sí De Miñaur un triunfo en su saque y alarga un partido que podrá finalizar ya en el próximo juego si Alcaraz gana su saque.
(7-6, 5-1)
Alcaraz salva una bola de break y acaricia el triunfo
Gran reacción de Carlos Alcaraz, ya que Álex de Miñaur tuvo una bola de break, pero el español la logró salvar para acabar ganando después bien su saque. A un juego de la victoria del set y del partido.
(7-6, 4-1)
Nuevo break de Alcaraz y la victoria se acerca
Ahora sí que sí, Alcaraz tiene anulado por completo a un De Miñaur que se ha hundido tras el tie-break. No gana ningún servicio en el segundo set
(7-6, 3-1)
¡Golpe de Alcaraz!
Ahora sí que Carlos Alcaraz gana su servicio, se coloca 3-1 y se le ve en el mejor momento tras desaprovechar ese 4-1 que tuvo en la primera manga.
(7-6, 2-1)
¡Otro break de Alcaraz!
Qué locura cómo ha empezado este segundo set. Otra rotura de servicio… nadie gana su servicio. Se lo lleva ahora Alcaraz al saque de De Miñaur y coloca el 2-1.
(7-6, 1-1)
De Miñaur devuelve el break
El australiano se rehace y le rompe el saque a Alcaraz. Empieza el set al revés: ninguno gana su servicio, los dos se llevan el juego al resto y además de forma contundente.
(7-6, 1-0)
¡Break de Alcaraz para arrancar el segundo set!
Qué bien arranca ahora Carlos el segundo set. Break del español en blanco, contundente el murciano para entonarse en esta segunda manga.
(7-6)
Alcaraz se lleva el primer set
La red se alió con De Miñaur para lograr un mini break que fue devuelto de inmediato por Alcaraz con una precisa dejada, pero más tarde se le fue una derecha y el australiano volvió a tomar ventaja en el tie break. No le duró mucho, pues Alcaraz le rompió el servicio en dos ocasiones y en la primera oportunidad que tuvo cerró el set.
(6-6)
Habemus tie break
De Miñaur no falla y se apunta el juego, lo que desemboca en tie break para conocer el vencedor del primer set. Está mejor el australiano desde el fondo de pista. Alcaraz no se ha encontrado aún, pero le da para mantenerse ahí.
(6-5)
Nueva oportunidad de set para Alcaraz
Se apunta el murciano un punto más propio de pickleball que de tenis y se lleva el juego. Volverá a restar para llevarse un primer set disputado. De Miñaur saca para forzar el tie break. Todo o nada.
(5-5)
De Miñaur retiene su saque
Fuerza el australiano el séptimo juego al mantener su servicio después de que la dejada de Alcaraz no superara la red. No termina de encontrar el equilibrio. Por momento exhibe potencia y en otros no la puede controlar. De Miñaur sigue ahí.
(5-4)
Alcaraz rompe el parcial a De Miñaur
Se lleva el murciano un juego vital que corta la sangría de tres juegos a cero endosado por el australiano. Restará ahora para llevarse una primera manga que parecía cómoda y está siendo una cita con el dentista.
(4-4)
¡De Miñaur iguala el partido!
La derecha de Alcaraz se va larga y De Miñaur consolida su rotura, un break para cada tenista. Todo vuelve a la casilla de salida, aunque las sensaciones las tiene ahora el australiano que está sabiendo conectar mejor con la bola.
(4-3)
¡Break para De Miñaur!
A la segunda fue la vencida para el australiano que resquebraja la coraza del murciano. Un break que le vuelve a meter en la pelea por el primer set. Carlitos levantó la primera bola de break, pero nada pudo hacer en la segunda. Se mostró algo precipitado en la toma de decisiones.
(4-2)
De Miñaur remonta para mantener su servicio
Cómo está ahora el murciano. Ha subido el ritmo De Miñaur y Carlitos ha doblado la apuesta con más velocidad. Se ha llevado los intercambios largos y parecía tener el break visto para sentencia con el 0-40, pero De Miñaur se ha levantado abrazado al servicio, se ha llevado los cinco siguientes puntos y amarrado su saque.
(4-1)
Alcaraz consolida su rotura
Se marcha la derecha de Álex de Miñaur y Alcaraz pone terreno de por medio. Claro paso adelante del murciano que ha soltado la derecha y está empujando más a su rival.
(3-1)
¡Break para Alcaraz!
Acelerón del murciano tras el paso por el banquillo. Soltó la derecha con mayor potencia y comenzó a liberar la muñeca. Dos dejadas y dos puntos. Cerró el juego con un revés paralelo medido. Rompe el murciano que grita. «¡Vamos!». Ha dado el primer golpe.
(2-1)
El servicio mantiene a Alcaraz en ventaja
«¡Vamos, Charlie!». Se autoanima el murciano con el fin de mejorar sus sensaciones sobre la pista. No termina de llevar la iniciativa. De Miñaur. Su servicio le permite salir ileso del mayor empuje del australiano.
(1-1)
Juego en blanco para De Miñaur
Responde el australiano con otro gran ejercicio de saques. Los dos últimos, ambos aces, le permitieron cerrar el juego en blanco. Por el camino se vio el mejor punto en lo que va de partido. Se le ve algo incómodo a Alcaraz en este inicio de encuentro.
(1-0)
Alcaraz se apunta el primer juego abrazado al servicio
Servicio potente para empezar y para acabar. Con un ace inició y con un ace precintó el primer juego del partido. De Miñaur se revolvió y mostró buenas maneras en los intercambios largos.
¡Ya están ambos jugadores sobre la pista!
De Miñau y Alcaraz aparecen y el Inalpi Arena se viene abajo. Ambientazo en Turín. Últimos golpes de calentamiento antes de que empiece el primer partido individual de las ATP Finals. ¡Vamos allá!
Presentación de los jugadores
Están presentando ahora a los protagonistas del partido. Espectacular la que montan en Turín para anunciar los encuentros. Por esto son las ATP Finals, la Copa de Maestros.
¿Dónde ver el partido de Alcaraz en directo y online?
Las ATP Finals de este año podrán seguirse por televisión en España a través de la señal #Vamos de Movistar Plus. La cadena española se ha hecho con los derechos de retransmisión del torneo en nuestro país.
El partido arranca a las 14:00 horas
El encuentro de tenis entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur arrancará a las 14:00 horas. Va en su horario previsto. Queda muy poco para que arranque.
La lucha por el número 1
En estas ATP Finales de Turín, también está en juego el número 1 del mundo del tenis. Carlos Alcaraz todavía tiene opciones de recuperar esa posición que le quitó recientemente Sinner.
El camino de Carlos Alcaraz en las ATP Finals
El tenista español se mide este domingo al australiano Álex de Miñaur, pero tendrá como mínimo dos duelos más en Turín: ante el estadounidense Taylor Fritz (martes) y contra el italiano Lorenzo Musetti (jueves).
Partido a tres sets
Pese a la importancia que tienen estas ATP Finals, y que cada año gana más importancia en el circuito, el torneo sigue siendo a tres sets, es decir, el que gane dos mangas se lleva el partido.
Debuta Alcaraz en Turín
Este partido ante De Miñaur supone el primer encuentro de Alcaraz en las ATP Finals, las también conocidas como Copa de Maestros que reúne a los mejores tenistas del año.
Alcaraz – De Miñaur, primer partido de las ATP Finals
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo de tenis entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur, primer encuentro de las ATP Finals que se disputan en París. ¡Comenzamos!
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Directo
- Tenis
(7-6, 6-2)
¡FINAL! Victoria de Carlos Alcaraz
¡Gana Alcaraz a De Miñaur! Final del partido. Alcaraz derrota al australiano en el primer partido de las ATP Finals (Copa de Maestros). Cierra el partido con complicaciones, porque desperdició una bola de partido, pero a la segunda se la lleva.