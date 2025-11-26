Una espectacular granizada sorprende a los vecinos de Capdepera y tiñe de blanco el municipio

El municipio de Capdepera, situado al noreste de Mallorca, ha amanecido este martes completamente teñido de blanco. Una espectacular granizada a primera hora de la mañana ha sorprendido a vecinos y visitantes y ha dejado las calles, plazas y lugares públicos cubiertos de un manto blanco.

El servicio de emergencias del 112 ha pedido precaución, especialmente en las carreteras, ante la posibilidad de que las precipitaciones en forma de granizo y las bajas temperaturas pudieran provocar heladas puntuales en las zonas de Artà y Capdepera.

El 112 recomienda a la población informarse de la previsión meteorológica y del estado de las carreteras antes de salir, asegurarse de tener el depósito lleno y el móvil cargado, evitar conducir si nos es imprescindible y priorizar las vías principales.

También aconseja a los conductores evitar pisar el freno sobre un tramo helado, conducir con prudencia en el caso de encontrarse con hielo o nueve, usar las luces cortas, evitar maniobras bruscas y, en el caso de no poder continuar, quedarse en el interior del vehículo con el motor y la calefacción encendidos y una ventana entreabierta.

La AEMET ha previsto para este miércoles en Baleares una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, sin que se descarte alguna tormenta con granizo ocasional en Menorca y Mallorca, donde podrán ser localmente fuertes. Menorca y Mallorca (norte y nordeste) están en aviso naranja por viento y fuerte oleaje.