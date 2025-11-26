Mandan a prisión al magrebí fugado tras el intento de atropello a policías en un control en Capdepera

La Guardia Civil ha detenido a un joven magrebí de 24 años, principal implicado en un intento de atropello a policías locales, que se vieron obligados a utilizar su arma reglamentaria en un control en Capdepera el pasado mes de mayo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, se trata del conductor de uno de los vehículos para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión preventiva.

La investigación se inició en mayo, cuando varios vehículos se dieron a la fuga en distintos controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas fugas se realizaban de forma temeraria, con el consiguiente peligro para la integridad física de los agentes que los ejecutaban.

En uno de ellos, en concreto el realizado en Capdepera, uno de los agentes de Policía Local se vio obligado a hacer uso de su arma reglamentaria, al temer por su integridad física y la de su compañero para evitar ser atropellados.

En un primer momento se logró detener a cuatro personas, pero quedó pendiente la detención del principal sospechoso, que era la persona que conducía el vehículo implicado en el control donde se efectuaron los disparos y que se encontraba en paradero desconocido, ya identificado y con una orden de detención.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, el pasado 24 de noviembre se arrestó al conductor, un joven de 24 años y origen magrebí, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Manacor, se decretó su ingreso en prisión sin fianza y comunicada.

Con dicha detención, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer la totalidad de los ilícitos, dando por finalizada la investigación tras proceder a la detención de un total de cinco personas implicadas en los hechos, los cuales crearon una gran alarma social en los municipios de Capdepera y San Llorenç des Cardassar.