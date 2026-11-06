Escándalo en la Iglesia de Mallorca: se le va la mano al párroco de Santa Maria y acaba apartado por la denuncia de tocamientos a una inmigrante

El Obispado de Mallorca ha apartado de sus funciones pastorales al sacerdote Joan Pons Payeras, hasta ahora párroco de Santa Maria del Camí y Alaró, después de conocer unos presuntos tocamientos de carácter sexual a una mujer migrante vinculada al servicio de acogida de la parroquia. Un caso que ha provocado inquietud en el ámbito eclesiástico mallorquín y que ha llevado a la diócesis a tomar medidas contra el religioso.

Los hechos salieron a la luz después de que la mujer, que residía en un piso de acogida dependiente de la parroquia de Santa Maria, trasladara lo sucedido a una trabajadora social. Fue esta profesional quien comunicó la situación al Obispado, que decidió activar los protocolos previstos para posibles casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Aunque por el momento no consta ninguna denuncia formal ante la Policía, los juzgados o las autoridades eclesiásticas, la diócesis ha optado por apartar al sacerdote de toda actividad pastoral mientras se valora la información recibida. La decisión implica que Pons Payeras no podrá celebrar misa ni ejercer sus funciones religiosas en las iglesias de Santa Maria del Camí y Alaró.

Como medida adicional, el sacerdote ha sido enviado a Barcelona, oficialmente para ampliar su formación y conocimientos teológicos. Una decisión adoptada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, después de conocer el relato trasladado por la trabajadora social.

Desde el Obispado recalcan que la presunta víctima es una mujer adulta y no hay menores implicados en este caso. También señalan que, hasta ahora, no se ha formalizado ninguna denuncia ni se ha producido una declaración oficial de la mujer ante el tribunal eclesiástico.

La diócesis considera que las medidas adoptadas son proporcionadas a la información de la que dispone actualmente y, por el momento, no contempla nuevas actuaciones. No obstante, mantiene su disposición a colaborar si aparecen nuevos datos que permitan esclarecer lo sucedido.

Joan Pons Payeras, de 73 años y natural de Búger, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito religioso y también es conocido por su labor como investigador y autor de numerosos libros sobre historia local y religiosa de Mallorca. En el año 2015, Joan Pons ya recibió varias denuncias por hechos similares. El religioso es conocido porque, según sus denunciantes, se le va la mano con ánimo libidinoso.

Por ahora, el sacerdote permanece apartado de sus responsabilidades pastorales y el caso sigue rodeado de incógnitas. Las sospechas conocidas por el Obispado todavía no se han traducido en una denuncia formal ni existe una resolución judicial que determine lo ocurrido.