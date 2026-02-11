Dos moradores se refugian aterrados al escuchar a un ladrón asaltar su vivienda en Mahón

La Policía Nacional ha detenido ‘in fraganti’ a un ladrón que había irrumpido en una vivienda de Mahón, en Menorca, para robar. El individuo, aprovechando que no había moradores en ese momento, fracturó una ventana del inmueble con una botella de licor para entrar.

Los hechos ocurrieron este miércoles a las 04:10 horas de la madrugada cuando un vecino alertó a la Policía Nacional de que en la vivienda colindante se estaban escuchando ruidos procedentes del interior. Además, el hecho de que las luces estuvieran encendidas aumentó las sospechas de que pudiera estar pasando algo dentro del inmueble.

A los pocos minutos, varias patrullas policiales se personaron en el lugar de los hechos y realizaron una primera inspección en el exterior de la casa, momento en el que observaron una de las ventanas fracturadas.

Posteriormente, al no ver a ningún morador de dicha vivienda en los alrededores, los agentes se dispusieron a entrar y ‘cazaron’ a un hombre saliendo por la ventana rota con una botella de licor en la mano.

Al preguntarle el motivo de su estancia allí, el sospechoso manifestó que no era residente y no pudo justificar su presencia en la vivienda. En ese instante, los agentes localizaron a dos moradores en el interior del inmueble, quienes informaron que no conocían al individuo, que habían escuchado ruidos y que por temor se habían escondido en una habitación y habían llamado a los servicios de emergencias.

Finalmente los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.