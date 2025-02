Doce comercios de Sa Pobla reciben el distintivo ‘Emblemàtics Balears’

Doce comercios de la localidad de Sa Pobla, en Mallorca, han recibido este jueves el distintivo que los acredita como Emblemàtics Balears, con el que cuentan ya 385 establecimientos del archipiélago.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha sido el encargado de hacer entrega de los distintivos a los representantes de los comercios, principalmente hornos, ferreterías y joyerías.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, con éstos son ya 385 los establecimientos de 33 municipios de Baleares los que cuentan con este distintivo que los cataloga como emblemáticos, con el que se busca proteger su actividad y preservar su tradición.

La Agencia Desarrollo Regional (ADR) establece diferentes categorías dentro de este reconocimiento, que después los ayuntamientos seleccionan a quien entregar. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con valor inmaterial). Si cumplen con las tres son denominados emblemáticos.

En alguna de todas estas categorías han sido enmarcados los hornos Cas Cero, Can Felip, Can Paco y Can Simón, las ferreterías Campins y Can Comas, las joyerías Enrique by Fina Segura y Fill d’en Jaume Segura, la cuchillería Joan Pol, la mercería Cas Cotxer, la zapatería Can Pedro y la carnicería Crestaig, todos ellos ubicados en Sa Pobla.

Emblemàtics Balears, presente en 33 municipios

El proyecto Emblemàtics Balears nació de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios. Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos. A pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia de ello, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Son los ayuntamientos quienes identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, según un manual del IDI que establece las diferentes categorías. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

La plataforma a través de la cual se da a conocer el proyecto es la web www.emblematicsbalears.es, que crece a medida que se incorporen al proyecto más municipios.

Actualmente, hay 33 municipios de todas las Illes Balears con un total de 385 comercios catalogados.

El pasado mes de junio de 2024 un total de ocho establecimientos de Sineu se incorporaron al proyecto Emblemàtics Balears, impulsado por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI).

Los comercios de Sineu catalogados en Emblemàtics Balears son:

Can Felip (carnicería, alimentación y bebidas): arraigado; Carnisseria Campins (carnicería): arraigado con historia; Embotits Ferriol (carnicería): arraigado con historia; Forn Ca’n Toni (panadería y pastelería): emblemático; Forn de Llenya Can Caragol (panadería y pastelería): emblemático; Ganivets Ca’n Ordinas Sineu (cuchillería): emblemático; Magatzem Amador Camps Niell (productos agrícolas): emblemático; Toni Mas, Eines Mallorquines (herrería y forjado): arraigado con historia.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Artà (7), Campos (16), Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (10), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (72), Pollença (8), Porreres (8), Santa Maria del Camí (15), Santanyí (7), sa Pobla (7), Selva (1), Sineu (8), Alaior (5), Ciutadella (14), es Mercadal (1), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Vila (11) y Formentera (8).

Por categorías, hay 96 establecimientos emblemáticos, 114 arraigados y con historia, 30 con patrimonio y con historia, 53 con historia, 44 arraigados, y 9 arraigados y con patrimonio.